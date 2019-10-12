طلاب جامعة عين شمس يشهدون العرض المسرحي "الملك لير"





حيث شارك ١٢٠ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة في حضور العرض المسرحي على مدار يومين بصورة مجانية، تضمنت المجموعة الأولى مشاركة طلاب كلية الاداب من أقسام: الإعلام، الدراما والنقد، واللغة الإنجليزية، كما يشارك طلاب الفرق المسرحية لمختلف كليات الجامعة في المجموعة الثانية وذلك بالتعاون مع شركة كايرو شو المنتجة للعرض المسرحي.



وأكد أ. د. عبد الفتاح سعود، أن إدارة الجامعة تؤمن بأهمية تنمية مهارات وقدرات الطلاب في مختلف المجالات لتسهم في تكوين شخصية متوازنة لخريجيها وذلك من خلال دعم كافة الأنشطة الطلابية الفنية والثقافية والرياضية والعلمية وإتاحة الفرصة للمبدعين من أبنائها الطلاب للمشاركة في كافة المحافل الطلابية داخل وخارج الجامعة وتوفير الفرص للمنافسة على المستوى الاحترافي بما يعود بالنفع على مستقبلهم ومستقبل وطننا الغالي.

نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع أ. طارق احمد مدير الادارة العامة لرعاية الشباب، حضور الطلاب للعرض المسرحي " الملك لير" بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني.