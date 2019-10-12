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فايلر يطلب تقريراً حول آداء لاعبي الأهلي الدوليين

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:02 ص
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فايلر يطلب تقريراً حول آداء لاعبي الأهلي الدوليين
فايلر
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الفجر الرياضي
 
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طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر من جهازه المعاون بإعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين، وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحمدي فتحى ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات مع المنتخب الأول ،وكذلك لاعبي المنتخب الأولمبي صلاح محسن ورمضان صبحي للوقوف على حالتهم البدنية والفنية بشكل مستمر.
 
ويضم المنتخب الوطني الأول ستة لاعبين من الاهلي ، ومن المقرر أن يخوض خلاله الفريق القومي مباراة ودية أمام بتسوانا الأثنين المقبل إستعداداً لخوض تصفيات أمم أفريقيا المقبلة "الكاميرون 2021" في منتصف نوفمبر المقبل.

 فيما يستعد المنتخب الأولمبي، لتصفيات أفريقيا تحت 23 عاماً التى ستقام بالقاهرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
 
وطلب فايلر تقريراً من مساعديه عن اللاعبين خلال فترة توقف الدوري الحالية التى يستعد خلالها الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

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