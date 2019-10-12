صالح جمعه يكشف حقيقة إنتقاله إلى الزمالك
السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:18 ص
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السيد علي
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علق نجم النادي الأهلي وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، صالح جمعة، علي الشائعات التي أنتشرت في الفترة الأخيرة ، عن دخوله في مفاوضات مع نادي الزمالك للإنتقال لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويغيب "جمعه" عن التشكيل الأساسي للفريق والقائمة، خاصة بسبب عدم وجود فرصة له مع الفريق الأحمر في ظل توتر العلاقة بينه وبين رينيه فاير المدير الفني للفريق ، الذي يعتمد علي مجدي قفشه في التشكيل الأساسي ووليد سليمان بديل له .
وأعلن مصدر مقرب من صالح، أن اللاعب ملتزم بتعاقده مع الأهلي ، ولم يدخل من قريب أو بعيد في مفاوضات مع نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية.
وتابع المصدر أن اللاعب يخضع الأن لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل أنقاص وزنه ورفع معدل لياقته البدنية ، بعد أن حصل علي وعد من فايلر بالحصول علي فرصة كاملة في الفترة المقبلة.
وشدد فايلر علي جمعه أنه في حالة الإلتزام في التدريبات والوصول للوزن المثال، سيكون له مكان في التشكيل الأساسي للفريق الأول.
وإختتم المصدر أن اللاعب لديه إصرار علي النجاح في الأهلي ولا يفكر من قريب أوبعيد في التضحية بحب ومساندة جماهير القلعة الحمراء له بالإنتقال لصفوف الزمالك .
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