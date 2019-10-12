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استقالة وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفن ماكالينان

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:45 ص
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استقالة وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفن ماكالينان
كيفن ماكالينان
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وزير الأمن الداخلي بالوكالة الذي أشرف على المداهمات بحق المهاجرين غير المسجلين، قدم استقالته.

حيث كتب "ترامب" على تويتر: "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة، لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وتابع: "كيفى الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته، وأن ينتقل إلى القطاع الخاص، أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".

ولفت ترامب إلى أنه سيعلن اسم وزير أمن داخلي جديد بالوكالة، الأسبوع المقبل، وأن هناك "العديد من المرشحين الرائعين".
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