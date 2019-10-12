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"ناويلي على إيه".. تكتسح التريندات على تطبيق أنغامي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:54 ص
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ناويلي على إيه.. تكتسح التريندات على تطبيق أنغامي
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عبر الفنان خالد منيب، ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب عن سعادته الشديد بنجاح أغنيته "ناويلي على إيه" التي طرحها مؤخرًا.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلآ : الحمد لله ، ناويلي على ايه تريندنج على تطبيق أنغامي ، أكثر الأغاني إستماعآ في مصر ، أكثر الأغاني العربية إستماعآ ، أكثر الأغاني المصرية إستماعًا.

وعلق أحد المتابعين قائلآ : انا مش بسمع غيرها بجد و كل الاغاني حلوه ما شاء الله عليك انت حقيقي رجعتلي الفنان الراحل عامر منيب فناني المفضل و متحرمناش بقا من الاغاني من النوع دا و ربنا يوفقك و من نجاح لنجاح .

وعلقت أخرى قائلة : انا واحدة من الناس من ساعة ما حملتها امبارح و انا حقيقى مش بسمع غيرها و نزلتها ستورى و خليت صحابى يسمعوها.. بجد ال شدنى فيها صوتك و احساسك ف بهجة كدة حلو جدا ، ربنا يوفقك يارب و من نجاح لنجاح وعايزين حاجة تانية قريب بقا.

خالد منيب هو ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب ، الذي رحل عن دنيانا بعد صراع مع المرض منذ ٧ سنوات.
اغنية " ناويلي على ايه " كلمات تامر حسين ، غناء وألحان خالد منيب.

"ناويلي على إيه".. تكتسح التريندات على تطبيق أنغامي
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