"ناويلي على إيه".. تكتسح التريندات على تطبيق أنغامي

عبر الفنان خالد منيب، ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب عن سعادته الشديد بنجاح أغنيته "ناويلي على إيه" التي طرحها مؤخرًا.





وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلآ : الحمد لله ، ناويلي على ايه تريندنج على تطبيق أنغامي ، أكثر الأغاني إستماعآ في مصر ، أكثر الأغاني العربية إستماعآ ، أكثر الأغاني المصرية إستماعًا.





وعلق أحد المتابعين قائلآ : انا مش بسمع غيرها بجد و كل الاغاني حلوه ما شاء الله عليك انت حقيقي رجعتلي الفنان الراحل عامر منيب فناني المفضل و متحرمناش بقا من الاغاني من النوع دا و ربنا يوفقك و من نجاح لنجاح .





وعلقت أخرى قائلة : انا واحدة من الناس من ساعة ما حملتها امبارح و انا حقيقى مش بسمع غيرها و نزلتها ستورى و خليت صحابى يسمعوها.. بجد ال شدنى فيها صوتك و احساسك ف بهجة كدة حلو جدا ، ربنا يوفقك يارب و من نجاح لنجاح وعايزين حاجة تانية قريب بقا.





خالد منيب هو ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب ، الذي رحل عن دنيانا بعد صراع مع المرض منذ ٧ سنوات.

اغنية " ناويلي على ايه " كلمات تامر حسين ، غناء وألحان خالد منيب.