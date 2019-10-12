برشلونة يسعى لضم ميسي مدى الحياة

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة برشلونة تسعى إلى تقديم عقد جديد للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق من أجل ضمه مدى الحياة.



وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن قادة برشلونة يدرسون بالفعل إمكانية منح ميسي عقد يسمح له بالبقاء في النادي الكتالوني لما بعد عام 2022.



وأكدت الإذاعة الإسبانية أن القائمين في برشلونة يسعون إلى استمرار ميسي مع البلوجرانا حتى اعتزاله لكرة القدم، حيث يأمل المديرين مواصلة التعامل مع علامة الدولي الأرجنتيني التجارية.



وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن تعاقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي في موسم 2020/2021 ويشمل ارتباط البرغوث الأرجنتيني صاحب ال 32 عاما مع البلوجرانا بندا يسمح لهداف الدوري الإسباني التاريخي بالرحيل عن قلعة كامب نو بحلول كل صيف دون مقابل مالي بشرط أن يكون الانتقال إلى نادٍ غير أوروبي وهي المعلومات التي أكدها جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.



وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ميسي سبق أن أكد ولائه وانتمائه لبرشلونة مبرزا رغبته الشديدة في البقاء معه، حيث قال : "إذا أرادوني، سأكون سعيدا. فكرتي هي البقاء هنا إلى الأبد. لقد كان الأمر كذلك دائما، وسيبقى على هذا النحو. لا شيء تغير".



وأوضحت الإذاعة الإسبانية بأنه بشأن العقد الجديد، فإن ميسي لم يقدم أية معلومة إضافية غير أنه قد صرح في حديثه على عدم وجود أية مشكلة في بدء المفاوضات حول العقد الجديد مع والده خورخي ميسي. ويبدو جليا أن ميسي تخلى بالفعل عن حلمه القديم المتمثل في لعبه لصالح فريق مدينته الأم نيولز أولد بويز الأرجنتيني، حيث قال ميسي في تصريحات صحفية بشأن هذا الأمر :"دائما ما حلمت منذ أن كنت طفلا باللعب لصالح نيولز.





وفي الأرجنتين، كل شيء يحيط باللعبة هناك يُعد مختلفا عن باقي أنجاء العالم. فيما يتعلق بالأشياء الجيدة وأيضا السيئة. لكن أحيانا، يجب عليك أن تفكر أكثر حيال العائلة، أكثر مما تريده أنت، العائلة هي أهم شيء".



ونجح النجم الدولي الأرجنتيني في أن يخطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.

