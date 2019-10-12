فريق كايروكي يشعل حفله على مسرح المنارة بالتجمع (صور)





أحيا فريق كايروكي أمس الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر ، حفل "كايروكي امباير 3"، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.





يدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة مساءً، بسعر تذاكر 250 جنيهًا لفئة العادي، و 450 جينهًا لفئة الـ v.i.p.فى تجمع كبير يحدث لاول مرة فى المنارة





يذكر أن كايروكي باند طرح سابقًا أغنية بعنوان "هوب هوب"، وهي من كلمات أمير عيد، وتوزيع حسام حسني، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. الحفل من تنظيم هيدج هوج.





كايروكي في باريس

لأول مرة في تاريخ فرقة كاريوكي، تقيم حفلا غنائيا لاول مرة فى فرنسا وذلك فى ديسمبر المقبل ويشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن فر قة كايروكي، حصلت على لقب جائزة الموسيقى الإفريقية "afrima" لعام 2019، وذلك ضمن تصنيف أفضل "مغني" فى القارة السمراء، عن أغنية "كان لك معايا"، التى ظهرت للنور ضمن ألبومها الأخير "أبناء البطة السوداء".

المنافسة تشمل أيضا من مصر المطرب تامر حسنى والمطرب مصطفى حجاج.

وتختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، حيث تنافس الفرقة على لقب "Best Male artist" فى شمال أفريقيا.

مهرجان وصلة وكانت شاركت كايروكي في الدورة الثالثة من مهرجان وصلة، والذي يضم أكبر فرق الأندرجراوند بالوطن العربي، لتبدأ جولتها الترويجية للألبوم الناجح أبناء البطة السوداء، ومن المتوقع أن تطلق كايروكي النسخة الثالثة من حفل إيمباير، بعدما شهدتا النسختين الأولى والثانية إقبالًا جماهيرًا كبيرًا صنفهما ضمن أفضل الحفلات الغنائية عامي 2017 و2018.











