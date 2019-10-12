نانسي عجرم تتألق بأقوى حفلات إحدى الجامعات الخاصة بجمصه (صور)

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مساء أمس الجمعة حفلًأ غنائيًا ضخمًا داخل إحدى الجامعات الخاصة على ساحل مدينة جمصة بحضور غير مسبق من الطلاب من مختلف المراحل والكليات.





حضرت نانسي مرتدية ملابس رياضية بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور ثم قامت بتغيير ملابسها بأحد الفنادق بجوار الجامعة وارتدت سواريه اسود لتصعدت علي خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية مرددة أغنية "الدنيا حلوة" وسط تفاعل كبير من هتافات وصيحات الإعجاب .





أغاني نانسي عجرم في الحفل