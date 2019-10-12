نانسي عجرم تتألق بأقوى حفلات إحدى الجامعات الخاصة بجمصه (صور)
أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مساء أمس الجمعة حفلًأ غنائيًا ضخمًا داخل إحدى الجامعات الخاصة على ساحل مدينة جمصة بحضور غير مسبق من الطلاب من مختلف المراحل والكليات.
حضرت نانسي مرتدية ملابس رياضية بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور ثم قامت بتغيير ملابسها بأحد الفنادق بجوار الجامعة وارتدت سواريه اسود لتصعدت علي خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية مرددة أغنية "الدنيا حلوة" وسط تفاعل كبير من هتافات وصيحات الإعجاب .
أغاني نانسي عجرم في الحفل
من جانبها وجهت نانسي الشكر للطلاب علي حفاوة الإستقبال الكبيرة وتمنت لمصر وشعبها دوام الأمن والازدهار ثم انطلقت لتتالق بوصلة غنائية أشعلت المزيد من حماس ورقصات الجمهور قدمت خلالها عدد كبير من ابرز اغاني مشوارها الفني منها "آه ونص" ، "ما تيجي هنا" ،"اطبطب وادلع" ،"بدنا نولع الجو"، "احساس جديد"، "اه ونص" ،"اطبطب وادلع" ، "اخاصمك اه" ، "معجبة مغرمة"، "عم بتعلق فيك"،" شيخ الشباب"، "ماشي حدي"، "قول تاني كده"،"لون عيونك" و "مين ده اللي نسيك" .. بالإضافة إلى "لو سألتك انت مصري" التي حملت خلالها العلم المصري لتشعل آجواء المكان.
تكريم نانسي عجرم
وفي قبيل ختام فقرتها وعقب تكريمها من إدارة الجامعة كأفضل مطربة عربية، فيما حرصت نانسي علي شكر القائمين علي الحفل لاتاحتها الفرصة للتواجد بأحد اجمل الاماكن المصرية بالإضافة إلى ثقتها بمنظم الحفل وليد منصور الذي وفر جميع التجهيزات والتقنيات الخاصة بحفلات اللايف العالمية للخروج بحفل مبهر للجميع بالاضافة إلي صوت عماد نبيل ومسرح أحمد الحمامصي واضاءة طارق صبري.
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