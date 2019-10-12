بالأرقام.. نتيجة انتخابات أطباء بني سويف.. و"هارون" نقيبًا
السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
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احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية ببني سويف، برئاسة المستشار وليد الجارحي، عن فوز الدكتور مصطفى هارون بمقعد النقيب الفرعي للمحافظة، بحصوله على ٢٣٠ صوتا، مقابل ١٨٥ صوتًا لأٌقرب منافسيه الدكتور أحمد الشرقاوي، نقيب المجلس المنتهية دورته، بينما حصل الدكتور أحمد حمدي أبو خضرة، على 75 صوتًا والدكتور علي أبو خضرة، على 56 صوتًا.
فوق السن
وأعلنت اللجنة فوز الدكتور أحمد خفاجي، الحاصل على ٣٥٠ صوتًا، والدكتور محمد يحيى إسماعيل، الحاصل على ٣٤٤ صوتًا بمقعدي فوق السن، بينما حصل الدكتور مصطفى هارون، على 175 صوتًا والدكتور جمال ميشيل، على 110 صوتًا، والدكتور هاني همام، على 63 صوتًا.
تحت السن
كما أعلنت اللجنة فوز الدكتور محمد شعبان، الحاصل على ٣٥٧ صوتًا، والدكتور أيمن هنداوي، الحاصل على ٢٩٠ صوتًا، بمقعدي تحت السن، بينما حصلت الدكتورة ريهام نجاح، على 133 صوتًا، والدكتور شريف هاشم 126 صوتًا، والدكتور محمود معوض 109 صوتًا، والدكتور هاني أحمد 36 صوتًا.
إقبال متوسط
وشهدت الانتخابات التي أجريت، الجمعة، إقبالًا متوسطًا من أعضاء الجمعية العمومية، وبدأ التصويت من التاسعة صباحًأ وامتد للخامسة مساءً، بمقر التصويت بنادي الأطباء بكورنيش النيل.
فوق السن
وأعلنت اللجنة فوز الدكتور أحمد خفاجي، الحاصل على ٣٥٠ صوتًا، والدكتور محمد يحيى إسماعيل، الحاصل على ٣٤٤ صوتًا بمقعدي فوق السن، بينما حصل الدكتور مصطفى هارون، على 175 صوتًا والدكتور جمال ميشيل، على 110 صوتًا، والدكتور هاني همام، على 63 صوتًا.
تحت السن
كما أعلنت اللجنة فوز الدكتور محمد شعبان، الحاصل على ٣٥٧ صوتًا، والدكتور أيمن هنداوي، الحاصل على ٢٩٠ صوتًا، بمقعدي تحت السن، بينما حصلت الدكتورة ريهام نجاح، على 133 صوتًا، والدكتور شريف هاشم 126 صوتًا، والدكتور محمود معوض 109 صوتًا، والدكتور هاني أحمد 36 صوتًا.
إقبال متوسط
وشهدت الانتخابات التي أجريت، الجمعة، إقبالًا متوسطًا من أعضاء الجمعية العمومية، وبدأ التصويت من التاسعة صباحًأ وامتد للخامسة مساءً، بمقر التصويت بنادي الأطباء بكورنيش النيل.
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