يسر اللوزي عن مشهد ضربها إسلام جمال بـ"الركبة".. أي متحرش لازم يتعمل فيه كده (فيديو)
السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:27 ص
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علقت الفنانة يسرا اللوزي عن مشهد ضربها، الفنان إسلام جمال في مسلسل "كلبش 3" قائلة: "أي متحرش لازم يتعمل فيه كده".
وأشارت خلال لقائها في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "ON E" تقديم الفنان أمير كرارة، إلى أنها من اقترحت ضرب إسلام جمال بهذه الطريقة.
وأضافت: "أنا حسيت إني كأنثى لو حد عمل معايا كده هضربه بركبتي".
مشاركتها في الجونة السينمائي
ومؤخرًا استعادت الفنانة الشابة يسرا اللوزي ذكريات مشاركتها فى الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي من خلال صورة مع ابنتها أثناء تجهيزها لاطلالتها في حفل افتتاح المهرجان عام ٢٠١٧.
ونشرت "يسرا" الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، وأرفقتها بتعليق: "صورة تانية من صورى المفضلة أثناء الدورة الأولى لمهرجان الجونة مع بنتى فى ٢٠١٧".
وكانت يسرا اللوزي تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسلي "كلبش٣"، و"قمر هادي".
ونشرت "يسرا" الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، وأرفقتها بتعليق: "صورة تانية من صورى المفضلة أثناء الدورة الأولى لمهرجان الجونة مع بنتى فى ٢٠١٧".
وكانت يسرا اللوزي تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسلي "كلبش٣"، و"قمر هادي".
فيلم "العنكبوت"
وتشارك الفنانة يسرا اللوزى حاليا فى فيلم "العنكبوت"، والفيلم يشارك فى بطولته كل من: منى زكي، والتونسي ظافر العابدين ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمود غريب والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.
يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي السينمائية مشاركتها فى فيلم "أخلاق العبيد"، والفيلم بطولة: خالد الصاوى، وسارة سلامة وكارولين خليل، إخراج أيمن مكرم.
يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي السينمائية مشاركتها فى فيلم "أخلاق العبيد"، والفيلم بطولة: خالد الصاوى، وسارة سلامة وكارولين خليل، إخراج أيمن مكرم.
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