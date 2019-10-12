رسمياً... استاد القاهرة يستضيف ودية المنتخب الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا

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نجح مسؤولو الاتحاد المصري لكرة الفدم برئاسة عمرو الجنايني، في الحصول على موافقات أمنية لإقامة مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي وديا.



وأكدت الجهات الأمنية، على استعداداتها لتأمين المباراة الثانية بين المنتخبين، والمقرر لها مساء غدا الأحد ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



وانتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة، بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ستاد الإسماعيلية في إطار، إستعدادات مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020.



وسجل هدف مصر الوحيد مهاجم نادى الجونة أحمد ياسر ريان فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من صناعة جناح نادى الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي، بينما سجل لمنتخب جنوب إفريقيا اللاعب لوثر سينج من ركلة جزاء.



وكان المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب افريقيا اتفقا، علي عدم اذاعة المباراه الاولي تليفزيونيا لأسباب فنيه علي ان يتم اذاعة اللقاء الثاني والمحدد له الاحد المقبل علي الهواء مباشرة.



وتلعب مصر ببطولة الأمم الإفريقية بالمجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي، والكاميرون، وغانا"، بينما تلعب جنوب إفريقيا بالمجموعة الثالثة والتي تضم كل من "نيجيريا وزامبيا وساحل العاج".