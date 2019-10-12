السيطرة على حريقين بمزرعة ومنزل بمركز الداخلة في الوادى الجديد



وكان اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من النجدة، يفيد نشوب حريق محدود بأحد المنازل القديمة الموجودة داخل الكتلة السكنية بمنطقة وسط البلد بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، والسيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، بقيادة النقيب محمد إسلام أبو الحسن، والملازم أول عمرو السعدني من رجال شرطة مركز الداخلة، حيث تم إخلاء المنطقة من أنابيب الغاز؛ لتأمين المساكن من عدم وصول النيران إليها.



وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.



وكما اندلع حريق هائل في مزرعة فواكه وبساتين بمنطقة عين أم الصغير التابعة للوحدة المحلية لقرى عزب القصر بمركز الداخلة بالوادي الجديد.



وكان اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد قد تلقي إخطارا يفيد اندلاع حريق بمركز الداخلة، وجرى الدفع بعدد ١٠ عربات إطفاء وعربات فنطاس مياه و٥ سيارات إسعاف ودعمد سيارتين من مركز بلاط ضمن محيط الحريق لتقديم الخدمة الإسعافية تحسبا لوقوع إصابات بين المواطنين.



وتبين نشوب الحريق بالقرب من مناطق سكنية بمنطقة عين أم الصغير بعزب القصر بمركز الداخلة، وانتقاله إلى المزارع المجاورة بسبب سرعة الرياح وجار محاولات إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالحادث، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تمكنت الحماية المدنية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، من السيطرة على حريقين بمزارعة ومنزل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق، نشب في منزل اليوم الجمعة بقرية الجديدة، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، دون إصابات أو وفيات بين أصحاب المنزل.