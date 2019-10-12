شوقي غريب: جنوب إفريقيا تفوقت علينا بدنياً
السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
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السيد علي
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كشف المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي شوقي غريب ، عن مجريات المباراة الودية التي جمعت المنتخب بنظيره الجنوب إفريقي يوم أمس الجمعة على ستاد الإسماعيلية، استعداداً للبطولة الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى القاهرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، على 3 أشواط، كل شوط مدته 30 دقيقة.
وأعلن شوقي غريب في تصريحات لقناة "On Sports"، إن المباراة التي جمعت منتخب مصر الأولمبي بنظيره الجنوب إفريقي كانت مفيدة للغاية على المستوى الفني، مشيرًا إلى أن خوض اللقاء على 3 أشواط كان هدفه تجربة أكبر عدد من اللاعبين في أكبر عدد ممكن من الوقت.
وتابع المدير الفني لفراعنة الأوليمبي: "استهدفت إشراك الجميع تقريبًا لأنها المباراة الودية قبل الأخيرة ونرغب في الاستقرار على القائمة النهائية، لذلك حرصنا على تغيير 5 لاعبين كل 30 دقيقة، كما أرحنا عدد من اللاعبين مثل رمضان صبحي وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر والحارس محمد صبحي، على أن نشركهم المباراة المقبلة".
وواصل غريب : "أدينا مباراة كبيرة أمام منتخب مصنف مثل جنوب إفريقيا والذي يعد اللعب معه احتكاك قوي قبل البطولة، وسجلنا هدف رائع وحافظنا على تقدمنا حتى الشوط الثالث".
وأنهي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي حديثه: "منتخب جنوب أفريقيا تفوق علينا بدنيًا بسبب أن هناك لاعبين تشارك مع أنديتهم وآخرين لا يشاركون وهو ما يحدث تفاوت في المستوى البدني للفريق ككل".
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