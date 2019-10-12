ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سميدو: حققنا نتائج جيدة على أرضنا بدعم من الجمهور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
Advertisements
سميدو: حققنا نتائج جيدة على أرضنا بدعم من الجمهور
سميدو
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
سميدو: حققنا نتائج جيدة على أرضنا بدعم من الجمهور
أبدي نجم المنتخب البرتغالي ولاعب برشلونة الإسباني، نيلسون سيميدو سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده أمام لوكسمبورج (3-0)، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، وأكد على ضرورة التركيز في المباراة القادمة أمام أوكرانيا.

وكشف سيميدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "في كل مرة يتم استدعائي سأبذل قصارى جهدي".

وتابع لاعب برشلونة : "أنا سعيد للغاية بالفوز الذي هو الأهم، لقد حققنا نتائج جيدة على أرضنا بدعم من الجمهور، الآن نحن ذاهبون إلى أوكرانيا للفوز بالنقاط الثلاث".

وواصل سيميدو: "كان هناك وقت تباطأنا فيه قليلاً ولكننا كنا في البداية خلال 15 أو 20 دقيقة بمستوى جيد حقًا".

وإختتم سميدو تصريحاته: "تقدمنا بهدف، تراجع المستوى قليلاً، ولكني أعتقد اننا قدمنا مباراة رائعة في المجمل، وفي الشوط الثاني سجلنا هدفين آخرين".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status