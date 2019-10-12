سميدو: حققنا نتائج جيدة على أرضنا بدعم من الجمهور

أبدي نجم المنتخب البرتغالي ولاعب برشلونة الإسباني، نيلسون سيميدو سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده أمام لوكسمبورج (3-0)، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، وأكد على ضرورة التركيز في المباراة القادمة أمام أوكرانيا.





وكشف سيميدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "في كل مرة يتم استدعائي سأبذل قصارى جهدي".





وتابع لاعب برشلونة : "أنا سعيد للغاية بالفوز الذي هو الأهم، لقد حققنا نتائج جيدة على أرضنا بدعم من الجمهور، الآن نحن ذاهبون إلى أوكرانيا للفوز بالنقاط الثلاث".





وواصل سيميدو: "كان هناك وقت تباطأنا فيه قليلاً ولكننا كنا في البداية خلال 15 أو 20 دقيقة بمستوى جيد حقًا".





وإختتم سميدو تصريحاته: "تقدمنا بهدف، تراجع المستوى قليلاً، ولكني أعتقد اننا قدمنا مباراة رائعة في المجمل، وفي الشوط الثاني سجلنا هدفين آخرين".



