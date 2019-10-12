عين.. بوتر قائد أحلام برايتون في البريمييرليج



فجر برايتون مفاجأة من العيار الثقيل وحقق فوزاً مثيرا وكبيرا على توتنهام بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي. سجل أهداف برايتون موبولي وكونولي (هدفين) في الدقائق 3 و33 و65 ليواصل توتنهام مسلسل سقوطه عقب الخسارة بسبعة أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





بهذا النتيجة، توقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس بينما احتل برايتون المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط. واختارت عين الفجر الرياضي جراهام بوتر المدير الفني لبرايتون نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب ومدرب .



ولد جراهام ستيفن بوتر في 20 مايو 1975 في بلدة سوليهل في بريطانيا، و خاض ستيفن بوتر معظم مشواره كلاعب في أندية الدرجة الثانية والثالثة.





بدأ بوتر مشواره الكروي كلاعب مع الساحرة المستديرة عام 1992 وهو في السابعة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي برمنجهام سيتي وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر. سجل بوتر هدفين لبرمنجهام في 32 مباراة خاضهم خلال موسمين.



في 1993، لعب بوتر في وايكام واندرز لمدة موسم على سبيل الإعارة وخاض معه 5 مباريات وعاد بعدها إلى برمنجهام سيتي.في 1993، رحل بوتر إلى ستوك سيتي الذي كان يلعب في الدرجة الأولى وسجل له هدف وحيد خلال 58 مباراة في ثلاث مواسم قضاها معه.





ي 1996، انضم بوتر إلى ساوثهامبتون الذي كان يلعب في الدوري الممتاز وخاض معه 10 مباريات فقط ليرحل في نفس العام إلى ويست بروميش ألبيون الذي كان يلعب في الدرجة الثانية وخاض معه 47 مباراة خلال أربع مواسم. خلال فترته التي قضاها في ويست بروميش ألبيون، احترف بوتر في ناديي نورثامبتون تاون وريدينج لمدة موسمين بواقع موسم لكل نادي على سبيل الإعارة. خاض بوتر مع كلا من نورثامبتون تاون وريدينج 10 مباريات فقط بواقع 5 مباريات لكل نادي.



في 2000، رحل بوتر إلى يورك الذي كان يلعب في الدرجة الثالثة وسجل له 8 أهداف في 131 مباراة. في 2003، رحل بوتر إلى بوسطن يونايتد لمدة موسم واحد خاض خلاله 15 مباراة. وفي أثناء فترته مع بوسطن، قضى بوتر فترة مع شروزبري تاون ولعب له 5 مباريات فقط.

في 2003، انضم بوتر إلى ماكلسفيلد تاون الذي كان يلعب في الدرجة الثالثة وكانت آخر محطاته كلاعب لمدة موسم واحد خاض خلاله 64 مباراة وسجل خلالهم 8 أهداف. أما على المستوى الدولي، فلعب جراهام بوتر لمنتخب إنجلترا تحت 23 عامًا عام 1996 ولكنه لم يفز بأي بطولة طوال مسيرته كلاعب.



* مشواره التدريبي :

في 2005، تخرج جراهام بوتر من الجامعة المفتوحة بدعم من رابطة محترفي كرة القدم. عمل بوتر كمدير تكتيكي لمنتخب غانا للسيدات في سبتمبر 2007 لمدة شهر واحد فقط، وعمل بعد ذلك كمدرب مساعد في جامعات إنجلترا حتى حصل على ماجستير في القيادة والذكاء الإجتماعي.





قاد بوتر 3 أندية حتى الآن، تستعرضها عين الفجر الرياضي :-

- قاد بوتر أوسترساوند السويدي منذ 24 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2018 في 224 مباراة، فاز في 109 مباراة وتعادل في 56 مباراة وخسر 59 مباراة. تمكن بوتر من قيادة أوسترساوند للصعود للدرجتين الثالثة والثانية عامي 2011 و2012 كما فاز معه بكأس السويد في موسم 2016/2017.



- قاد بوتر سوانزي سيتي منذ 1 يوليو 2018 حتى 19 مايو 2019 في 51 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 19 مباراة.



- قاد بوتر برايتون منذ 20 مايو 2019 حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2023 في 10 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات حتى الآن.

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