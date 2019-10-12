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حالة الطقس اليوم السبت 12/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم السبت 12/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم السبت 12/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، عبر الموقع الرسمي للهيئة، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وعن حالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم السبت 12/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 34
شبين الكوم21 33
طنطا21 32
دمنهور21 31
الإسكندرية22 30
بلطيم21 29
مطروح20 29
السلوم19 28
سيوة20 33
بورسعيد23 30
دمياط23 29
الزقازيق20 34
الإسماعيلية19 35
السويس22 33
العريش21 31
رفح21 30
رأس سدر22 34
نخل15 31
نويبع25 33
طابا20 31
كاترين16 29
الطور25 30
شرم الشيخ26 35
الغردقة25 34
مرسى علم27 34
الفيوم23 35
بني سويف23 35
المنيا20 36
أسيوط19 38
سوهاج24 39
قنا25 40
الأقصر26 41
أسوان29 42
أبو سمبل29 40
الوادي الجديد25 41
شلاتين27 36
أبو رماد27 36
حلايب29 34
رأس حدربة28 34

درجات الحرارة اليوم السبت 12/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة27 39
المدينة المنورة26 39
الرياض23 37
المنامة30 36
أبوظبي28 38
الدوحة30 36
الكويت23 38
دمشق18 26
بيروت25 28
عمان15 30
القدس16 27
غزة20 29
بغداد24 40
مسقط27 32
صنعاء10 22
الخرطوم26 37
طرابلس20 26
تونس15 26
الجزائر20 27
الرباط15 25
نواكشوط25 37

درجات الحرارة اليوم السبت 12/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1018
كوالالمبور2533
طوكيو2326
أثينا1726
روما1225
باريس1622
مدريد1427
برلين1121
لندن1217
مونتريال0616
موسكو0811
نيويورك1121
واشنطن1223

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم السبت 12/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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