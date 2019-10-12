حالة الطقس اليوم السبت 12/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية





حالة الطقس اليوم السبت 12/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.





وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، عبر الموقع الرسمي للهيئة، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.





وعن حالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.





درجات الحرارة اليوم السبت 12/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 34 شبين الكوم 21 33 طنطا 21 32 دمنهور 21 31 الإسكندرية 22 30 بلطيم 21 29 مطروح 20 29 السلوم 19 28 سيوة 20 33 بورسعيد 23 30 دمياط 23 29 الزقازيق 20 34 الإسماعيلية 19 35 السويس 22 33 العريش 21 31 رفح 21 30 رأس سدر 22 34 نخل 15 31 نويبع 25 33 طابا 20 31 كاترين 16 29 الطور 25 30 شرم الشيخ 26 35 الغردقة 25 34 مرسى علم 27 34 الفيوم 23 35 بني سويف 23 35 المنيا 20 36 أسيوط 19 38 سوهاج 24 39 قنا 25 40 الأقصر 26 41 أسوان 29 42 أبو سمبل 29 40 الوادي الجديد 25 41 شلاتين 27 36 أبو رماد 27 36 حلايب 29 34 رأس حدربة 28 34





درجات الحرارة اليوم السبت 12/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 27 39 المدينة المنورة 26 39 الرياض 23 37 المنامة 30 36 أبوظبي 28 38 الدوحة 30 36 الكويت 23 38 دمشق 18 26 بيروت 25 28 عمان 15 30 القدس 16 27 غزة 20 29 بغداد 24 40 مسقط 27 32 صنعاء 10 22 الخرطوم 26 37 طرابلس 20 26 تونس 15 26 الجزائر 20 27 الرباط 15 25 نواكشوط 25 37





درجات الحرارة اليوم السبت 12/10/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 10 18 كوالالمبور 25 33 طوكيو 23 26 أثينا 17 26 روما 12 25 باريس 16 22 مدريد 14 27 برلين 11 21 لندن 12 17 مونتريال 06 16 موسكو 08 11 نيويورك 11 21 واشنطن 12 23





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



