تعرف على مواجهات مجموعة الفيوم بدورى القسم الثالث

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تقام في الثالثة إلا ربع من عصر السبت مباريات المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، وتضم المجموعة أندية محافظتى بنى سويف والفيوم وذلك أملت فى حجز بطاقات الصعود لدورى القسم الثانى بالموسم القادم .



وتتمثل مباريات الأسبوع الأول فى مواجهة الواسطى الرياضى لضيفه مركز شباب الفيوم فيما يحل سمسطا الرياضى الصاعد حديثا لدورى القسم الثالث ضيفا على مركز شباب سنورس بالفيوم .



ويستضيف عاملين غارب نظيره ابو كسأة فيما يواجه مطرطارس نظيره راس غارب .



ويحل ببا الرياضى ضيفا على اطسا الرياضى و يواجه ناصر بنى سويف نظيره ابشواى.



وكانت فرق محافظة بنى سويف الشاركة بالمجموعه الرابعه بدوري القسم الثالث من استعدادته النهائية للموسم الكروى الجديد وذلك باجراء تجديدات وتغييرات بالاجهزة الفنية وبقوائم اللاعبين وذلك للمنافسة على حجز بطاقة الصعود للقسم الثانى والادوار التمهيدية ببطولة كاس مصر.



وتشارك محافظة بنى سويف بعدد 4 فرق بالقسم الثالث وهم ( الواسطى الرياضى و ببا الرياضى وسمسطا الرياضى وناصر )



وشهدت قرعة الادوار التمهيدة لبطولة كاس مصر مواجهات مهمة حيث يستضيف مركز شباب ناصر نظيره مركز شباب ببا فيما يستضيف نادى الواسطى الرياضى نظيره سمسطا الصاعد حديثا لدورى القسم الثالث .



فيما أسفرت قرعة دورى القسم الثالث عن مواجهة سمسطا الرياضى لمضيفه سنورس بملعبه بالفيوم ويستضيف الواسطى الرياضى نظيره شباب الفيوم فيما يحل مركز شباب ببا ضيفا على نظيره مركز شباب اطسا بالفيوم ويستضيف مركز شباب ناصر نظيره ابشواى بالجولة الاولى من دورى القسم الثالث .



ببا الرياضى



يخوض الموسم الجديي بجهاز فنى مكون من جمال عيد مديرا فنيا وجمال الجناينى مدربا عاما واشرف معوض مدربا لحراس المرمى ومحمد حنفى اخصائى العلاج الطبيعى وماهر كامل مديرا اداريا وسيد عطا مديرا للكرة .



وتضم قائمة الفريق للموسم الجديد كلا من ( محمود سنوسى و محمد رمضان و احمد محمد و صفوت رجب و احمد خالد و علاء ادريس و مصطفى ناجى و محمد حماده و محمد محى و خيرى عبد العزيز و صلاح مرعى و محمد زكريا و محمد عمر ومحمود كريم و هشام عبد الشافي و احمد عامر و يحيى زهير و مصطفى قله و فتحى حمدى و حمدى احمد و بهاء الدين جمال و مصطفى احمد و محمد سعد و على جابر و محمد رجب و محمد عشرى و احمد مسعود )



شباب سمسطا الرياضى



يقود مركز شباب سمسطا جهاز فني مكون من : صالح مصطفى مديرًا فنيًا وعلى حسن مدربًا عامًا وهاني جمال مدربًا لحراس المرمى وعادل عبد العظيم مديرًا للكرة.



وضمت قائمة الفريق بالموسم الجديد كلا من ) عبدالرحمن محمد سيد وأحمد عصام ومحمد شحاتة و محمد الزيني و عمرو أبو النور وعمرو دياب ومحمد سيد بنوا وبلال عبد البر وعبد الرحمن حسني وأحمد محمد و محمد أبو الفتوح ومحمود حسين وأحمد رمضان وحسام حسن سمارة و عبد الرحمن اللاهوني و مرزوق حسن و هشام مفتاح ومحمد أشرف ومحمد سمير و حسام حسن والبدري عامر وأحمد عزوز ومحمد فتحي و رضا شحاته ومحمد حماده وهيثم جميل ومحمد جمال ) .



الواسطى الرياضى



يقود الفريق جهاز فنى مكون من احمد الجيوشى مديرا فنيا واحمد فكرى مدرب عام واحمد مصطفى مدرب حراس مرمى ومحمد بدر مديرا ادارى ومحمود محمد اخصائى علاج طبيعى .

وتضم قائمة الفريق ( احمد حجاج و أحمد صفوت و أحمد حمدي ومحمد الجزار و أحمد السكري و طه أبو الشيخ وعمر عبد الخالق ونادي علي وسعد نادي و وعبدالله سعد وأحمد طارق وسمير أبو عمر ومصطفى شوقي ومحمد عصام وعبدالله عاطف ومحمد كيتو وأحمد عبده وأحمد سعد ومحمد تراوي وأحمد الخضري و آدم علي وعمر أشرف )



ناصر بنى سويف



يقود الفريق جهاز فنى مكون من ياسر رجب مدير فنيا و أحمد رجب مدربًا عامًا ومحمد مسعود مدربًا لحراس المرمى وحاتم الشرقاوي للعلاج الطبيعي ومحمود السنوسي مدير إداري ورجب السنوسى مدير للكرة وياسر ربيع المشرف على الكرة .



وتضم قائمة الفريق للموسم الجديد كلا من ( أحمد خلف رمضان وأحمد عبد الرحيم وعبد الرحمن إسماعيل و محمد رجب و عبد التواب و إبراهيم توتي ومحمود سيد عبد العليم وإسلام رمضان ومحمد حسن ومحمد عامر و محمود محمد محمود و أحمد السيد وأحمد أشرف ومحمد جاب الله وأحمد منصور وحمد وربي وحسام محمد طه و محمود مجدي و أحمد أيمن و بهاء عبد الحميد ومصطفى فتحي ومحمد جبر و عمرو زكريا ورمضان عبد العظيم وطارق سيد ومحمد حسان و ومحمد متولي وياسر محمد حسن وباسل مصطفى .