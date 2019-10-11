نشرة الفجر الرياضي: 170 مليون يورو تجعل ريال مدريد يتفوق على برشلونة في صفقة الموسم.. وصدمة في الهلال
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:37 م
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الفجر الرياضي
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