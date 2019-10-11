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نشرة الفجر الرياضي: 170 مليون يورو تجعل ريال مدريد يتفوق على برشلونة في صفقة الموسم.. وصدمة في الهلال

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:37 م
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نشرة الفجر الرياضي: 170 مليون يورو تجعل ريال مدريد يتفوق على برشلونة في صفقة الموسم.. وصدمة في الهلال
نشرة الفجر الرياضي
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الفجر الرياضي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.

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