عاجل| أسامة الشحات نقيبًا للأطباء بالدقهلية
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:31 م
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منى صموئيل
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فاز الدكتور أسامة الشحات، بمنصب نقيب عام نقابة الأطباء الفرعية بالدقهلية، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.
وأغلقت اللجان الانتخابية في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أبوابها في تمام الساعة الخامسة، تمهيدا لغلق الصناديق وبدء عملية الفرز.
وشهدت الساعة الأخيرة في انتخابات نقابة القاهرة توافد عدد قليل من الأطباء للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.
وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق، واستمر التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
وترشح 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجرى عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك في 27 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، حيث تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.
وأغلقت اللجان الانتخابية في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أبوابها في تمام الساعة الخامسة، تمهيدا لغلق الصناديق وبدء عملية الفرز.
وشهدت الساعة الأخيرة في انتخابات نقابة القاهرة توافد عدد قليل من الأطباء للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.
وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق، واستمر التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
وترشح 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجرى عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك في 27 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، حيث تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.
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