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ريال مدريد يستعد لضم كبري المواهب الشابة.. تفاصيل جديدة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:06 م
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ريال مدريد يستعد لضم كبري المواهب الشابة.. تفاصيل جديدة
ريال مدريد
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حسام مجدي
 
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخطف موهبة جديده من المواهب الشابة التي ظهرت مؤخرا في عالم كرة القدم ولكن هذه المرة موهبة من النرويج.

ريال مدريد يخطط لضم هالاند

وكشفت صحفية "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع النرويجي إرلينج براوت هالاند نجم نادي سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سبب رغبة ريال مدريد في التعاقد مع هالاند

وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هالاند البالغ من العمر 19 عام بسبب المستوى الذي ظهر به مؤخرا ورغبة من النادي في ضمه إلى المواهب الشابة المتواجده في الفريق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هالاند لن يكلف نادي ريال مدريد مبلغ ضخم حيث أن سعره لن يزيد عن 12 مليون يورو فقط.

مشاركات هالاند مع سالزبورج هذا الموسم

وقد شارك هالاند في 11 مباراة حتى الآن مع نادي سالزبورج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

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