أخبار برشلونة: الكشف عن تفاصيل عقد ميسي وتحديد بدلاء سواريز والتخلي عن الصفقة الكبري وفالفيردي يطالب بيبع نجم البرسا

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم 11 - 10 - 2019:





برشلونة يحقق رقمًا قياسيًا في آخر 10 سنوات.. ويتفوق على الجميع





حقق نادي برشلونة الإسباني رقم قياسي جديد على مستوى الأندية في الدوريات الخمسة الكبري الإسباني الإنجليزي الإيطالي والألماني و الفرنسي.





وأصبح نادي برشلونة متصدر قائمة الأندية الأكثر فوزا بالمباريات على أرض ملعبها في الدوريات الخمس الكبرى.





وضمت قائمة الأندية الأكثر فوزا على ملعبها في الدوريات الخمسة الكبرى ثمان أندية وهي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وأرسنال وتشيلسي.





ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" أرقام هذه الأندية كالآتي:





1- برشلونة: فاز في 252 مباراة على ملعبه.





2- ريال مدريد: وقد حقق الفوز في 222 مباراة على أرضه.





3- مانشستر سيتي: وانتصر في 203 مباراة على ملعبه الخاص





4- بايرن ميونخ: وحقق 201 فوز على ملعبه.





5- باريس سان جيرمان: فاز في 194 مباراة على أرضه.





6- أرسنال: فاز في 193 مباراة في ملعب.





7- تشيلسي: تمكن من الفوز في 193 مباراة داخل ملعبه.





8- أتلتيكو مدريد: والذي فاز في 192 مباراة بملعبه.





نجم برشلونة السابق يطالب إدارة البرسا بمعاقبة هذا اللاعب





اقترح اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو، والذي سبق له اللعب لنادي برشلونة، أن تتم معاقبة الفرنسي عثمان ديمبيلي من قبل النادي بسبب "عدم انضباطه".





وقال ريفالدو في تصريحات لشركة بيتفير للمراهنات: "من المهم أن يمتلك النادي آليات داخلية لمعاقبة لاعبيه على مثل هذه المواقف الخرقاء".





وسيغيب ديمبيلي عن المبارتين القادمتين لـ"البلاوغرانا"، ومن بينها مباراة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، بعد صياحه في وجه الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز قائلاً له "سيء للغاية، سيء للغاية".





وعلّق اللاعب البرازيلي السابق على هذا الموقف قائلاً إن اللاعب يجب أن يسيطر على مشاعره وإنه على الرغم من التوتر الكبير الذي شهده اللقاء إلا أن هذا التصرف "غير مقبول".





وأوضح ريفالدو: "لاعب كرة القدم يجب أن يكون ذكي ويفكر في المباريات المقبلة ولا يترك زملائه أو المدرب في وضع مُعقّد".





فالفيردي يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم برشلونة





قالت تقارير صحفية إسبانية، أن مدرب نادي برشلونة، إرنستو فالفيردي قد منح الضوء الأخضر لإدارة فريقه بالسماح بخروج مدافع الفريق من صفوف النادي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، بعدما شعر فالفيردي، أن اللاعب لن يعود إلى سابق مستواه بعد إصاباته المتكررة.





وقال موقع دون بالون الإسباني الشهير، أن فالفيردي قد أخبر مدافع الفريق صامويل أومتيني، أنه بإمكانه البحث عن فريق آخر في الفترة المقبلة، خاصة بعدما أصبح اللاعب حبيس دكة البدلاء بعدما أصبح يتعرض للإصابات بشكل متكرر، وهو ما جعل المدرب الإسباني يعتمد على الثنائي جيرار بيكيه والفرنسي لينجيه في مركز قلبي الدفاع في النادي الكتالوني.





وأشارت الصحف الإسبانية، أن خروج صامويل أومتيني من الفريق يعني أن برشلونة يريد جلب مدافع جديد للفريق، خاصة في ظل معانأة النادي بصورة واضحة من قلة اللاعبين في الخط الخلفي، حيث لم يبقى هناك سوى لاعبين فقط في هذا المركز، وهما جيرار بيكيه ولينيجيه، مع بعض اللاعبين الشباب الذين لا يمكن الإعتماد عليهم بشكل أساسي في الوقت الحالي.





يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، حيث نجح الفريق في إستعادة عافيته بعد البداية السيئة في هذا الموسم، وجمع حتى الآن 16 نقطة من أصل 8 مباريات، ليصبح خلف المتصدر ريال مدريد برصيد 18 نقطة.





صحيفة ماركا تكشف سبب تألق نجم برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سبب تألق البرازيلي أرتور ميلو مع برشلونة في المباريات التي خاضها مع الفريق مطلع هذا الموسم.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم: "آرثر يعمل منذ بداية الموسم مع مدرب بدني شخصي وهذا هو السبب في تطور البرازيلي بدنيا".





ويقدم ميلو دورا محوريا في التشكيلة الأساسية للمدرب إرنيستو فالفيردي في الآونة الأخيرة حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.





ليفربول يرد على عرض برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ليفربول ردت عرض برشلونة الإسباني من أجل ضم نجم الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع دون بالون الإسباني أن برشلونة يرغب في التعاقد مع أرنولد لتدعيم الجبهة اليمني في قائمة الفريق الكتالوني وأن إدارة البرسا مستعدة بالفعل لدفع 80 مليون يورو من أجل الحصول على بطاقة المدافع صاحب 21 عاما.





وأفاد الموقع الإسباني بأن برشلونة تم إبلاغه أن ليفربول ليست لديه أية رغبة في بيع نجمه أرنولد.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن عقد أرنولد مستمر مع ليفربول حتى نهاية موسم 2023/2024 وتبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.





وكان أرنولد نجم ليفربول علق في نهاية أغسطس الماضي على فوز فريقه على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).





وقاق أرنولد في تصريحات عقب نهاية المباراة :"كان من المٌهم أن نحصل على الفوز بأسرع وقت مٌمكن، بيرنلي واحداً من أصعب الأماكن التي تلعب كرة القدم فيها لإنه ملعب صغير جدًا".





وأضاف :"تسجيل ثلاثة والخروج بشباك نظيفة هو أمر هائل بالنسبة لنا".





وعن الهدف الذي ساهم فيه، اختتم أرنولد تصريحاته قائلاً :"لقد كُنا محظوظين بعض الشيئ بسبب انعكاس إتجاه الكرة في لقطة الهدف ولكنه هدف صحيح ولا يٌمكن لأحد أن يشكو منه".





عاجل.. الكشف عن تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة





تستعد إدارة نادي برشلونة الإسباني إلى تقديم عقد جديد إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق لمدة طويله لضمان بقاءه في صفوف النادي لأطول فترة ممكنة.





وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في تجديد عقد ميسي مدى الحياة مع الفريق، وأشارت الإذاعة إلى أن إدارة نادي برشلونة ترغب في بقاء ميسي داخل النادي حتى بعد أن يعتزل ليتولى منصب إداري في النادي.





يذكر أن عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي بنهاية موسم 2022 ويوجد به بند يحق له الانتقال إلى أي نادي في الصيف مجانا.





وكان ميسي قد أعلن منذ أيام قليلة أنه يرغب في الاعتزال بنادي برشلونة ولا يوجد له أي نية في مغادرة الفريق.





ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة.









تقارير - ميسي يريد الرحيل عن برشلونة في 2020.. تفاصيل جديدة





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة صادمة لجمهور برشلونة بخصوص مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني، واستمراره مع الفريق من عدمه بالموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تسعي بقوة لحسم تجديد عقد ليونيل ميسي خلال الفترة القادمة، وذلك لتحصينه من إغراءات الأندية التي تسعي للحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية 2020، بعدما كشف رئيس النادي عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح له الرحيل نهاية الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة الاسبانية أن جوسيب بارتوميو يسعي لتجديد عقد "ميسي" حتي عام 2021.





وأكدت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني يرفض الاستمرار مع برشلونة، ويريد الرحيل عن النادي الكتالوني بشكل مجاني خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020 في يونيو المقبل.





وكان "ميسي" قد صرح في وقت سابق أنه فكر في الرحيل عن نادي برشلونة خلال أزمة قضية التهرب الضريبي، وأكد أنه كان يسعي بقوة لمغادرة أسبانيا بالكامل، ولكن بعد إنهاء الأزمة استمر مع الفريق الكتالوني.





عاجل - برشلونة يُقرر التخلي عن كبري صفقاته





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني صرف النظر عن الصفقة الكبري التي كان من المتوقع أن يحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة قرر إغلاق الباب أمام عودة نيمار إلى الفريق من جديد، موضحة بأن الفريق الكتالوني لم يعود للمفاوضات مع النادي الباريسي لضم اللاعب البرازيلي.





وذكرت الصحيفة أن برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع نيمار بسبب المطالب المادية المبالغ فيها من نادي باريس واللاعب.





كما أشارت الصحيفة إلى أن ظهور إنسو فاتي بمستوى عالي جعل نادي برشلونة يفكر في عدم التعاقد مع نيمار والاعتماد على اللاعب الشاب.





وقد شارك نيمار دا سيلفا في 15 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف ولم يصنع أي أهداف.





4 لاعبين مرشحون لخلافة سواريز في برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونه يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة، ويفاضل بين مجموعة من المهاجمين المميزين للتعاقد مع أحدهما.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي برشلونة، بدأت تتحرك من أجل حسم صفقه مدوية لتدعيم مركز خط الهجوم بالفريق الكتالوني ولخلافة الأوروجواياني لويس سواريز والذي تقدم عمره حيث بلغ عامه الـ32، وبات قاب قوسين أو أدني من الرحيل عن "كامب نو" أو اعتزال كرة القدم.





ووضع نادي برشلونة معيار هام لإختيار مهاجمه الجديد، حيث حدد عمر المهاجم القادم بين 20 - 26 عامًا، حيث يرغب في الحصول على لاعب صغير السن، يستطيع العطاء مع الفريق الكتالوني عدة سنوات قادمة.





ويفاضل نادي برشلونة بين عدة مهاجمين للتعاقد مع أحدهما لقيادة هجوم الفريق بالمرحلة القادمة هم، لوتارو مارتينيز، مهاجم انتر ميلان، ودنيايل مالين، ورافائيل لياو، وفيكور أوسيمين.











