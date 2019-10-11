المغرب تتعادل وديًا مع ليبيا

خيم التعادل 1/1 على المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي لكرة القدم بضيفه المنتخب الليبي اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.





وتقدم المنتخب المغربي بهدف سجله جواد ياميق في الدقيقة 20 وتعادل سند الورفلي للمنتخب الليبي في الدقيقة 42.





ويستعد المنتخب الليبي لمواجهة مضيفه التونسي يوم 11 نوفمبر في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، والتي تضم أيضا منتخبي تنزانيا وغينيا الاستوائية.





فيما يستعد المنتخب المغربي لمواجهة المنتخب الجابوني يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا أمام موريتانيا يوم 11 نوفمبر في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي بوروندي وإفريقيا الوسطى.



