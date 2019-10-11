21 لاعبا في قائمة سمنود لمباراة صيد المحلة

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اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سمنود بقيادة مصطفى أبو إسماعيل ٢١ لاعبا للدخول في معسكر مغلق إستعدادا لمباراته غدا أمام صيد المحلة على ملعب غزل المحلة الفرعي في أولى مباريات المجموعة الثامنة من منافسات القسم الثالث.



وكان الفريق قد أدى تدريبه الأخير على ملعبه وسط حماس شديد من اللاعبين للمشاركة في المباراة وسط حضور مجلس إدارة سمنود برئاسة حسام غنيمة للشد من أزر اللاعبين.



وقد جاءت قائمة المباراة كالآتي :



حراسة المرمى : محمد ديدا، ومحمد نعامة، حسن الحطاب.



خط الدفاع :علاء البنا، أحمد العسقلاني، إبراهيم كشري، إسلام صابر، محمد صبري، مصطفى مسعد.



خط الوسط:وائل فوزي، محمود لوكا، حسين إبراهيم، سعد جمال، محمد حسن، أحمد هشام، كريم مسعد، أحمد مصطفى، شريف عبد الغني.



خط الهجوم: أيمن جمال، عادل السيد، إبراهيم الرفاعي.



ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سمنود من مصطفى أبو إسماعيل مديرا فنيا، وياسر إبراهيم مدربا عام، وحمادة الغواب مدربا، ومحمود البلعوطي مدرب حراس المرمى، وعبدالله الأشرم مدير إداري.



الجدير بالذكر أن الفريقين سيلتقيان مرة أخرى خلال هذا الأسبوع وجها لوجه في كأس مصر ولكن على ملعب سمنود.