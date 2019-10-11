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التشيك تسقط إنجلترا بهدف قاتل في تصفيات يورو 2020

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:36 م
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التشيك تسقط إنجلترا بهدف قاتل في تصفيات يورو 2020
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سقط منتخب إنجلترا في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب التشيك بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.


انتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بين المنختبين، سجل أولاً هاري كين للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء، ثم تعادل منتخب التشيك في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب جاكوب برابيك.


وفي الشوط الثاني ظلت النتيجة على حالها حتي الدقيقة 85، قبل أن يفاجئ منتخب التشيك الجميع بتسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب زيدنيك أوندرسك ليمنح التشيك ثلاثة نقاط ثمينة.


وبهذه النتيجة يرفع منتخب التشيك رصيده للنقطة 12 في وصافة المجموعة متساوياً مع منتخب إنجلترا والذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف.
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