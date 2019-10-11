التشيك تسقط إنجلترا بهدف قاتل في تصفيات يورو 2020





انتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بين المنختبين، سجل أولاً هاري كين للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء، ثم تعادل منتخب التشيك في الدقيقة التاسعة عن ط ريق اللاعب جاكوب برابيك.









وفي الشوط الثاني ظلت النتيجة على حالها حتي الدقيقة 85، قبل أن يفاجئ منتخب التشيك الجميع بتسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب زيدنيك أوندرسك ليمنح التشيك ثلاثة نقاط ثمينة.









وبهذه النتيجة يرفع منتخب التشيك رصيده للنقطة 12 في وصافة المجموعة متساوياً مع منتخب إنجلترا والذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف.