"الشربيني" يفوز بنقابة أطباء دمياط

Advertisements

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بدمياط، عن فوز محمد الشربينى، نقيب الأطباء السابق، بمنصب نقيب الأطباء مجددا، بعد تفوقه على منافسه الدكتور عبد العزيز فودة، احد قيادات مديرية الصحة بدمياط سابقا.



فى سياق متصل، لا زال الفرز مستمرا في انتخابات نقابة الأطباء على مقعدين فوق السن ومقعدين تحت ١٥ سنة، وفاز مقعد النقيب الدكتور محمد الشربيني بحصوله على 495 صوتا، للمرة الثانية نقيبا للأطباء، وهزيمة الدكتور عبد العزيز فودة بحصوله علي 375 صوتا.



حيث شهدت انتخابات نقابة أطباء دمياط، إقبالا كبيرا بعد صلاة الجمعة، حيث توافد الأطباء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي يتم إجراؤها في قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة في مدينة دمياط.





ويتنافس على مقعد النقيب، الدكتور محمد الشربيني، النقيب الحالي، وينافسه على المقعد الدكتور عبدالعزيز فودة.



وينافس على مقاعد فوق السن، الدكتور أشرف العزب، الدكتور ممدوح فياض، الدكتور مسعد حدو، الدكتور هلال هلال، الدكتورة هالة هدية، فيما يتنافس على مقاعد تحت السن، الدكتورة وسام فتوح، الدكتورة دينا الدنجاوي، الدكتور محمد المحمدي، الدكتور محمود نجيب مشعل، الدكتور محمد الفيومي.