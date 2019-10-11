إحصائية حقوقية جديدة تكشف حجم تدمير مليشيا الحوثي للتعليم باليمن





أوضحت إحصائية حقوقية حديثة عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية نحو 27 ألفا و554 انتهاكا، جرى توثيقها في قطاع التعليم بأمانة العاصمة خلال الفترة من أكتوبر 2018 م وحتى أكتوبر الحالي.





وأشار التقرير، الذي أصدره مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم إلى أن الانتهاكات توزعت بين قتل خارج القانون واعتداءات وتعذيب واعتقالات، ونهب للمرتبات والمساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال من المدارس، وفرض الفكر الطائفي وشعارات الميليشيات، إلى جانب تغيير المناهج وزرع ثقافة الموت والكراهية.





وأفاد التقرير، الذي صدر بعنوان "نحو المجهول" أن فرق الرصد وثقت 21 حالة قتل خارج القانون، و5 حالات قتل تحت التعذيب و297 حالة اعتداء جسدي وتهديد، وصدور أحكام سياسية بإعدام 10 مديري مدارس ومدرسين وطلاب.





وأشار التقرير إلى أن الاختطافات في المؤسسات التعليمية من قبل ميليشيات الحوثي، التي تم رصدها بلغت 568 حالة، شملت مديري مدارس ومشرفين ومدرسين ومدرسات وطلاب وطالبات، تعرض منهم 92 للإخفاء القسري، وتعذيب وحشي في سجون الميليشيات لـ 122 حالة، ورصد التقرير قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بـ 157 حالة اقتحام للمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة بين مدارس ومناطق تعليمية ومعاهد وقنوات تعليمية.





وقال فهمي الزبير، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة اليمنية، إن ما تمكنت فرق الرصد الميدانية من توثيقه من انتهاكات رغم المخاطر الكبيرة عليهم خلال عام يعد نزرا يسيرا جدا مما يحدث على الواقع، مؤكدا على أن التعليم في أمانة العاصمة والمحافظات، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي تعاني وضعا مأساويا كارثيا ينذر بمستقبل مجهول في ظل الممارسات، التي تقوم بها الميليشيات في المؤسسات التعليمية ومكاتب التربية والمدارس من تطييف للتعليم والسعي إلى تغيير الهوية الوطنية.





انتهاكات الحوثيين في التعليم خلال عام





396 حالة تجنيد للأطفال دون السن القانونية





3277 حالة نهب للمرتبات والمساعدات الإغاثية





8929 حالة فصل وظيفي لمعارضين للميليشيات





65 حالة اعتداء على وقفات احتجاجية سلمية لمعلمين





2903 فعاليات أقامتها الميليشيات الحوثية لطمس الهوية الوطنية





8370 حالة نزوح بين المعلمين



