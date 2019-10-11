مانشستر يونايتد يخطط لميركاتو ناري في الشتاء
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:34 م
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أحمد عصام
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يخطط مسئولو فريق مانشستر يونايتد لإبرام أكثر من صفقة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد الأداء السلبي الذي ظهر به هذا الموسم.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة تيلجراف، إن مانشستر يونايتد يستهدفون ثماني تعاقدات خلال الصيفين المقبلين وهم ملتزمون بـ "رؤية لمدة ثلاث سنوات".
ولكن سيقوم يونايتد بأربعة تعاقدات في الميركاتو الشتوي القادم لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد سولشاير أن الفريق ينقصه 6 لاعبين كي ينافس على البطولات الكبرى.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن ايفرتون الذي يقع في المركز الثامن عشر بالبريميرليج.
وسيواجه مانشستر يونايتد غريمه التقليدي فريق ليفربول بالجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة تيلجراف، إن مانشستر يونايتد يستهدفون ثماني تعاقدات خلال الصيفين المقبلين وهم ملتزمون بـ "رؤية لمدة ثلاث سنوات".
ولكن سيقوم يونايتد بأربعة تعاقدات في الميركاتو الشتوي القادم لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد سولشاير أن الفريق ينقصه 6 لاعبين كي ينافس على البطولات الكبرى.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن ايفرتون الذي يقع في المركز الثامن عشر بالبريميرليج.
وسيواجه مانشستر يونايتد غريمه التقليدي فريق ليفربول بالجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة.
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