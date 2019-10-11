ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مانشستر يونايتد يخطط لميركاتو ناري في الشتاء

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:34 م
Advertisements
مانشستر يونايتد يخطط لميركاتو ناري في الشتاء
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
يخطط مسئولو فريق مانشستر يونايتد لإبرام أكثر من صفقة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد الأداء السلبي الذي ظهر به هذا الموسم.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏تيلجراف، إن مانشستر يونايتد يستهدفون ثماني تعاقدات خلال الصيفين المقبلين وهم ملتزمون بـ "رؤية لمدة ثلاث سنوات".

ولكن سيقوم يونايتد بأربعة تعاقدات في الميركاتو الشتوي القادم لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد سولشاير أن الفريق ينقصه 6 لاعبين كي ينافس على البطولات الكبرى.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن ايفرتون الذي يقع في المركز الثامن عشر بالبريميرليج.

وسيواجه مانشستر يونايتد غريمه التقليدي فريق ليفربول بالجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميركاتو مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد صفقات مانشستر يونايتد اخبار مانشستر يونايتد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
فنزويلا - أساسي
2
x
1:00
0
بوليفيا - أساسي
المغرب - أساسي
1
x
20:00
1
ليبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
التشيك
1
x
20:45
1
إنجلترا
البرتغال
1
x
20:45
0
لوكسمبرج
أيسلندا
0
x
20:45
0
فرنسا
تركيا
0
x
20:45
0
ألبانيا

DMCA.com Protection Status