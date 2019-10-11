عاجل... غارات تركية تستهدف القاعدتين الأمريكيتين في رأس العين وتل أبيض بسوريا
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:56 م
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وكالات
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صرح الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك غارات تركية استهدفت القاعدتين الأمريكيتين، اللتين أخليتا في رأس العين وتل أبيض.
قال الجنرال مظلوم كوباني عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم، إن تركيا استهدفت قواعد عسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.
وأضاف قائد قسد "شرطنا لإجراء مفاوضات مع تركيا هو وقف الاعتداء". وأردف أن الدوريات الأمريكية لم تتجه لتل أبيض لكنها أمّنت الطريق شرق عين عيسى.
وتابع قائد قوات سوريا الديمقراطية أن "حراسة معتقلي داعش لم تعد أولوية لنا"، لافتا إلى أن القوات التركية باتت تسيطر على 8 قرى على الحدود السورية.
وأوضح المتحدث أن استهداف القوات التركية لسجنين أدى لهروب 5 من عناصر داعش، معتبرا أن سماح أمريكا لتركيا باستخدام المجال الجوي ينم عن اتفاق سري بينهما.
وأفاد مظلوم كوباني أن قواته تعرضت لاعتداء من قبل قوات إيرانية جنوب دير الزور.
هجوم تركيا على سوريا
هذا وقامت تركيا باطلاق هجوماً جوياً وبرياً بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، مما مهد الطريق أمام الهجوم التركي.
ومن جانبها، قررت القوات الكردية وقف جميع العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، من أجل التركيز على قتال القوات التركية، حسب ما قال مسؤولون أكراد وأمريكيون.
ويهدف الهجوم التركي إلى تشييد ممر للسيطرة على طول الحدود، مما يسمى بـ"المنطقة الآمنة"، لإبعاد الميليشيات الكردية، مثل هذه المنطقة ستنهي استقلال الأكراد الجزئي في المنطقة وتضع الكثير من سكانها تحت السيطرة التركية، كما قالت أنقرة إنها "تهدف إلى توطين مليوني لاجئ سوري، معظمهم من العرب، في المنطقة".
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