الدقهلية تودع سعيد الأوندي صاحب مصطلح العولمة في مصر

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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم تلقى واجب العزاء في وفاة الدكتور سعيد اللاوندي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام بمسقط رأسه بقرية المهندس التابعة لمركز شربين، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته للاسرة، ودعا شاروبيم أن يغفر الله للفقيد وأن يرزقه الفردوس الأعلى،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



يشار أن أهالي قرية المهندس التابعة لمركز شربين والقرى المجاورة لها بمحافظة الدقهلية، شيعوا جثمان الدكتور سعيد اللاوندي، المفكر والخبير في العلاقات السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والباحث في القانون الدولي، بمقابر الأسرة بمسقط رأسه، بحضور العديد من المواطنين والكتاب والصحفيين والإعلاميين، وقيادات الجهاز التنفيذى والسياسي والشعبي.



يذكر أن الراحل من مواليد عام 1955 ومتزوج من السوسيولوجية الدكتور فاطمة الحصي، وله ولدان، وهو كاتب صحفي مرموق بجريدة الأهرام وكان يعمل أستاذًا محاضرًا في معظم جامعات مصر وسويسرا وبلجيكا، وقدم العديد من البرامج السياسية والثقافية في إذاعتي مونت كارلو والشروق وابرونيوز.



وسبق "الاوندى" وأن رأس تحرير جريدة أخبار الجالية المصرية، كما رأس اتحاد المصريين بباريس لعدة سنوات وأسس المركز المصري لحوار الثقافات في باريس، وكان له إسهامات كبيرة، في قضايا المغتربين بداية من الدعوة إلى مشاركة المغتربين في انتخابات بلادهم، مرورا بإشكالية وفاة المغترب بالخارج، وكيفية إكرامه بالغربة دون اللجوء إلى جمع أموال لنقل المتوفى إلى بلاده.



كما يعد أول من استخدم مصطلح الإسلاموفوبيا، الذي شاع في الصحافة المصرية والعربية، وهو أول من استخدم مصطلح العولمة في مصر، وكان أول من دعا إلى إجراء انتخابات في المؤسسات المختلفة خاصة الجامعات والأزهر لاختيار الرئيس أو العميد فيها.