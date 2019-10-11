خبير تربوي: المعلم الضلع الأهم في المنظومة التعليمية (فيديو)

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قال حسن شحاتة، الخبير التربوي وعضو المجالس القومية المتخصصة، إن وزارة التعليم مازالت في مرحلة التطوير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى بناء إنسان لمجتمع مصري جديد.



وأضاف "شحاتة" في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المعلم هو ركيزة التطوير والتنمية؛ لأن التطوير لا يفرض على المعلم ولكن ينبع منه، مؤكدًا أن المعلم الضلع الأهم في المنظومة التعليمية.



وأشار الخبير التربوي وعضو المجالس القومية المتخصصة إلى أن وزارة التعليم أعلنت عن إنشاء بوابة متخصصة لتعيين 120 ألف معلم، مؤكدًا أنه سيتم اختيار المؤهلين الذين لديهم خبرات سابقة أعلى من خريجي كليات التربية.



ونوه إلى أنه يجب على المعلم ألا يتبع أيديولوجية معينة ضد نظام الدولة المصرية، وأن يكون لديه وعي بخطة تطوير التعليم 2030، فضلًا أن يكون الجانب الإنساني والأخلاقي لديه عالي للغاية.



ولفت إلى أن المعلم الذي يرغب في التدريس يقوم بتقديم أوراقه ومؤهلاته عبر البوابة الإلكترونية، وبعدها يتم فحص الأوراق للتأكد من صحتها، وبناء على ذلك يتم اختيار المعلمين، لافتًا إلى أن من يتم تعينه سيكون بعقود مؤقتة؛ لأن وزارة التعليم ليس لديها ميزانية لتعينهم.

