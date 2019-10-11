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بعد حضنها الدافئ لـ"محمد صلاح".. 6 حقائق مثيرة عن أليساندرا أمبروسيو عارضة الأزياء البرازيلية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:27 م
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بعد حضنها الدافئ لـمحمد صلاح.. 6 حقائق مثيرة عن أليساندرا أمبروسيو عارضة الأزياء البرازيلية
محمد صلاح وأليساندرا
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أحمد عبد الحفيظ
 
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اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بعد نشر النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي صورا له وهو يحتضن عارضة الأزياء البرازيلية 
أليساندرا أمبروسيو.



وجاءت صور نجم ليفربول الأول صلاح مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو على غلاف مجلة GQ حيث كانت تستلم جائزة هناك في حفل أقيم خصيص التقطت على خلفيته الصور مع مو صلاح في واحدة من الصور الجريئة للاعب والتي لم يعتد الجمهور المصري على رؤيته في هذا المشهد من ذي قبل.


ونستعرض في هذه السطور مجموعة من المعلومات والحقائق عن أليساندرا أمبروسيو على النحو التالي:

1-أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو وهي عارضة أزياء برازيلية ولدت في يوم 11 أبريل 1981 في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل


2-تبلغ أليساندرا كورين من العمر 38 عاما ولا يبدو عليها ذلك فهي دائما ما تعتني بنفسها وتؤكد أنها لا تقوم بوضع مكياج الوجه على الدوام وتكتفي بكريم واحد فقط خاص بالشمس.


3-قامت بالعمل مع فيكتوريا سيكريت وتعتبر من أغنى عارضات الأزياء في العالم حيث تكسب 6 مليون دولار في كل سنة.

ما هي فيكتوريا سيكريت:

أكبر محلات التجزئة الأمريكية في الملابس الداخلية، أسسها روي رايموند في عام 1977، وتم بيعها في وقت لاحق لشركة أل لمتيد المحدود مقابل 4 مليون دولار أمريكي.

 4- اختيرت لتكون أول متحدثة باسم خط "بينك" في فيكتوريا سيكريت ، وأعلنت أنها لن تقوم بالعرض مجددا بعد أن تعرض 17 مرة في فيكتوريا سيكريت.


5- أحبت أليساندرا رجل الأعمال جيمي مازور وتمت خطبتهما عام 2008، وأنجبت منه طفلين هما أنغا، قبل أن تدخل في علاقة عاطفية مع رجل الأعمال الإيطالي نيكولو اودي.


6- ألساندرا عارض الأزياء والتي ولدت في البرازيل قام بجراحة تجميلية في أذنها لكنها عانت بشدة إثر هذه الجراحة لمدة تزيد عن عامين.


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