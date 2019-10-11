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المملكة تتقدم عالميا في مؤشر كفاءة سوق العمل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:33 م
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المملكة تتقدم عالميا في مؤشر كفاءة سوق العمل
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الفجر السعودي
 
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تقدمت المملكة حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م في مؤشر كفاءة سوق العمل 13 مرتبة مقارنة بالعام الماضي, وفي 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".


وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم وتحفيز القطاع الخاص للنمو والتوسع في التوطين، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة, حيث أطلقت الوزارة نهاية العام الماضي 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على النمو.


كما قامت الوزارة بتطوير إجراءات الاستقدام، وإطلاق منصة قوى ومواصلة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، وإتاحة خدماتها على منصات الجهات الحكومية الأخرى، وإتاحة التقييم الذاتي للمنشآت للتحفيز على الامتثال للأنظمة سوق العمل ولوائحه.


كما وقعت الوزارة عدة اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة في مختلف القطاعات, وبنت شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الداعمة لسوق العمل.


وفي محور دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، قدمت الوزارة ومنظومة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، عدداً من برامج الدعم والتمكين، والقروض المالية، بينما أسهمت في تدريب وتأهيل رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة، بالإضافة إلى المحفزات الأخرى.

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