زوجة ضحية معلم الإسكندرية تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة (فيديو)

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كشفت هناء، زوجة ضحية مدرسة بالإسكندرية، تفاصيل مقتل زوجها على يد معلم نجلها بعد مشادة بينهما، موضحة أن المعلم صاحب الواقعة اعتدى على نجلها وضربه بالخرطوم على ظهره، فتوجهت للمدرسة لمعرفة ملابسات الأمر، ولكنها لم تجده.



وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنها عاتبت مدرسي اللغة العربية والإنجليزية على ضرب ابنها، واعتذروا لها عما حدث من زميلهم، موضحة أن زوجها جاء إلى المدرسة للحديث أيضا مع المدرس.



وأضافت منفعلة، "حسبي الله ونعم الوكيل في المدرس اللي يتم ولادي"، منوهة بأنه نشبت مشادة بين زوجها والمدرس الذي اعتدى على نجلها، فدفع المدرس زوجها، وسقط على الأرض، فقام عدد من المدرسين بإدخال زوجها غرفة، وهى الغرفة التي توفى بها.



وأكدت أنها لم تلتقي بمديرة المدرسة كما يدعي المدرسين، معقبة: "المدرسين بيضللوا، وبيألفوا كلام محصلش، كنت بصوت وبقولهم انجدوني، حد يودينا المستشفى، محدش ساعدنا، ومدرس الألعاب قال لإبني أبوك يموت ولا يروح في داهية".



هذا وقد لقى ولي أمر مصرعه بعد مشادة نشبت بينه وبين أحد المدرسين في مدرسة محرم بك بالإسكندرية، أثناء معاتبته له لضربه نجله، وقد تم ضبط المعلم المتهم بقتل ولي الأمر، وفي انتظار نتائج التحقيقات، حيث تواصل النيابة التحقيقات.