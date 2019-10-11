عاجل.. الكشف عن تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:16 م
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حسام مجدي
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تستعد إدارة نادي برشلونة الإسباني إلى تقديم عقد جديد إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق لمدة طويله لضمان بقاءه في صفوف النادي لأطول فترة ممكنة.
برشلونة يخطط لتجديد عقد ميسي مدى الحياة
وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في تجديد عقد ميسي مدى الحياة مع الفريق، وأشارت الإذاعة إلى أن إدارة نادي برشلونة ترغب في بقاء ميسي داخل النادي حتى بعد أن يعتزل ليتولى منصب إداري في النادي.
عقد ميسي الحالي مع برشلونة
يذكر أن عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي بنهاية موسم 2022 ويوجد به بند يحق له الانتقال إلى أي نادي في الصيف مجانا.
وكان ميسي قد أعلن منذ أيام قليلة أنه يرغب في الاعتزال بنادي برشلونة ولا يوجد له أي نية في مغادرة الفريق.
ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة.
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