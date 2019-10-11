بعد نشر صورتها معه...من هي الفتاة التي تحتضن صلاح؟
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:16 م
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محمد الصو
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نشر محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، صورة له تجمعه مع إحدى الفتيات.
وجاء نشر صلاح لصورة تجمعه بالفتاة التي تحتضنه من الخلف، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي غلاف لمجلة GQ العالمية.
وكان صلاح، حصد جائزة راجل العام لسنة 2019، من المجلة ذاتها بحفل أقيم منذ يومين، كأحد الشخصيات البارزة حول العالم.
ويرصد "الفجر الرياضي" تعريف ونبذة عن الفتاة التي احتضنت صلاح من خلال التقرير الآتي:-
تدعى الفتاة التي احتضنت محمد صلاح، أليساندرا أمبروسيو وهي عارضة أزياء برازيلية، وشاركت في صورة غلاف المجلة في عددها الجديد.
تعد أليساندرا أمبروسيو، من مواليد مدينة إيرتشيم بولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية، وولدت في 11 أبريل عام 1981.
ويقترن اسم أليساندرا أمبروسيو، بالعلامة التجارية الشهيرة فيكتوريا سيكريت، خاصة وأنها شاركت في دعاية لأكثر من 17 عرضا من عروضها.
وجاء نشر صلاح لصورة تجمعه بالفتاة التي تحتضنه من الخلف، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي غلاف لمجلة GQ العالمية.
وكان صلاح، حصد جائزة راجل العام لسنة 2019، من المجلة ذاتها بحفل أقيم منذ يومين، كأحد الشخصيات البارزة حول العالم.
ويرصد "الفجر الرياضي" تعريف ونبذة عن الفتاة التي احتضنت صلاح من خلال التقرير الآتي:-
تدعى الفتاة التي احتضنت محمد صلاح، أليساندرا أمبروسيو وهي عارضة أزياء برازيلية، وشاركت في صورة غلاف المجلة في عددها الجديد.
تعد أليساندرا أمبروسيو، من مواليد مدينة إيرتشيم بولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية، وولدت في 11 أبريل عام 1981.
ويقترن اسم أليساندرا أمبروسيو، بالعلامة التجارية الشهيرة فيكتوريا سيكريت، خاصة وأنها شاركت في دعاية لأكثر من 17 عرضا من عروضها.
وتعتبر أليساندرا أمبروسيو من أغنى عارضات الأزياء في العالم حيث تكسب 6 مليون دولار في العام الواحد.
وفاجئ "صلاح" جمهوره اليوم الجمعة بنشر صورته برفقة عارضة الأزياء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو" على غلاف مجلة "GQ" الشهيرة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتفاعل جمهور "صلاح" مع صوره مع عارضة الأزياء الحسناء عبر السوشيال ميديا.
ويغيب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر الحالي بسبب معاناته من الإجهاد، ويلتفي الفراعنة مع منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.
وفاجئ "صلاح" جمهوره اليوم الجمعة بنشر صورته برفقة عارضة الأزياء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو" على غلاف مجلة "GQ" الشهيرة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتفاعل جمهور "صلاح" مع صوره مع عارضة الأزياء الحسناء عبر السوشيال ميديا.
ويغيب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر الحالي بسبب معاناته من الإجهاد، ويلتفي الفراعنة مع منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.
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