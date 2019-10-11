عاجل.. مصدر أمني يكذب "الجزيرة" بشأن تظاهرات مقتل الطالب محمود البنا
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:12 م
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هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة قتل الطالب محمود البنا بالمنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه أوضح مصدر أمني، أن ما تم تداوله من جانب صفحة "الجزيرة مصر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقيام متظاهرون اليوم الموافق 11 الجاري فى مدينة تلا (بمحافظة المنوفية) بالتوجه أسفل منزل الطالب محمود البنا الذى توفى يوم 9 الجارى متأثرًا بإصابته التى حدثت نتيجة تعدى ثلاث طلاب عليه باستخدام "مطواة" على إثر مشادة بينهم، تبين قيام بعض أصدقائه وأقاربه وجيرانه بالتوجه لمنزل أسرته لتقديم واجب العزاء والتعبير عن مشاعر المواساة والحزن الشديد على تلك الواقعة التى ترجع أسبابها إلى تدخل المجنى عليه وإعرابه عن استياءه لتعرض أحد الجناة لفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة.
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