مؤمن زكريا يكشف موعد عودته للملاعب
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:02 م
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محمد جمال
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أعرب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي عن سعادته البالغه بعد تكريم النادي الأهلي له أمس فى إحتفالية الفريق ببطولة الدوري رقم 41، مؤكداً إنها كانت لحظة خاصه له أن يقوم النادي الأهلي بتكريمه وسط الحفل.
وكان النادي الأهلي قد تسلم أمس درع الدوري رقم 41 في تاريخه في احد فنادق القاهرة في إحتفالية كبري، حضر بها مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب واللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وأيضاً جميع لاعبو النادي الأهلي حتي الذى رحلوا عن الفريق مع بداية الموسم الجاري من أجل التكريم، وتواجد عدد كبير من رموز النادي الأهلي.
وكرم الأهلي مؤمن زكريا خلال الفيلم الذى تم عرضه علي الحضور، وقال مؤمن في تصريحات تليفزيونية عقب الحفل :" ليس جديدا على النادي الأهلي تكريم أبنائه".
وعن موعد عودته للملاعب، قال :" أنا قمت بعمل فحوصات طبية وإشاعات وهى ما ستحدد موعد عودتي للملاعب خلال الفترة القادمة".
ويعانى مؤمن زكريا من أزمة صحية لم يتم الإفصاح عن سببها أدت لإبتعاده عن الملاعب خلال الفترة الماضية وخروجه من قائمة الناجي الأهلي من أجل العلاج، وعاد اللاعب من ألمانيا خلال الأيام الماضية، بعدما قام بعمل إشاعات وفحوصات طبية.
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