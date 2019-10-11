دور "صلاح" الخفي.. نجم ليفربول يدعم مؤمن زكريا على طريقته الخاصة

كشف مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، الدور الخفي الذي قام به محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال رحلة علاجه.





وقال مؤمن زكريا، فى تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح يتصل بي دائمًا للاطمئنان على صحتي، وقالي لو محتاج تسافر إسبانيا أو أمريكا أو ألمانيا أو أي مكان عايز أطباء لمتابعة حالتك قولي وأنا هتصرف".





وأضاف مؤمن زكريا: "بشكر محمد صلاح على وقوفه معي، وبشكر جماهير مصر كلها على دعمي فى محنتي، ومتأكد أن كل اللى ربنا بيجيبه خير وهرجع أحسن من الأول إن شاء الله".





وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادى ينتظر حاليًا تقرير الطبيب الألماني الذى خضع مؤمن زكريا لاعب الأهلى لفحوصات طبية تحت إشرافه، من أجل تحديد مدة وطريقة العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها في الفترة الأخيرة.





وقام مسئولو القاعة الحمراء بإبلاغ مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، كما حصل اللاعب أيضًا على جزء من مستحقاته، وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.





وأكد سيد عبد الحفيظ أنه عقد جلسة مع مؤمن زكريا للحديث معه عن رحلته العلاجية إلى ألمانيا التى استمرت عدة أيام، موضحاً أن المستشفى الألماني التى أجرى فيه مؤمن زكريا الفحوصات والأشعة سيرسل تقريراً كاملًا للأهلي لشرح حالة اللاعب وتحديد البرنامج العلاجي الذى سيؤديه اللاعب خلال الفترة المقبلة.





وأوضح مؤمن زكريا أن النادي الأهلي يقف دائمًا معه ويسانده بقوة في هذه الأزمة الصحية حتى يعود للملاعب بشكل جيد.