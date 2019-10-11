عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى الجيش التركي إلى جنديين خلال العمليات في سوريا
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:38 م
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وكالات
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أفادت فذائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الدفاع التركية، صرحت بارتفاع حصيلة قتلى الجيش التركي خلال العمليات في شمال شرق سوريا إلى جنديين.
هجوم تركيا على سوريا
هذا وقامت تركيا باطلاق هجوماً جوياً وبرياً بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، مما مهد الطريق أمام الهجوم التركي.
ومن جانبها، قررت القوات الكردية وقف جميع العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، من أجل التركيز على قتال القوات التركية، حسب ما قال مسؤولون أكراد وأمريكيون.
ويهدف الهجوم التركي إلى تشييد ممر للسيطرة على طول الحدود، مما يسمى بـ"المنطقة الآمنة"، لإبعاد الميليشيات الكردية، مثل هذه المنطقة ستنهي استقلال الأكراد الجزئي في المنطقة وتضع الكثير من سكانها تحت السيطرة التركية، كما قالت أنقرة إنها "تهدف إلى توطين مليوني لاجئ سوري، معظمهم من العرب، في المنطقة".
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