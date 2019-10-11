حبس عاطل هتك عرض طفلا يتيما أثناء ذهابه للمدرسة بمصر القديمة





قررت نيابة مصر القديمة، حبس عاطل لاغتصابه طفلا واجباره على خلع ملابسه وممارسة الرذيلة معه تحت تهديد السلاح أثناء ذهابه إلى المدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي وإرسال تقرير مفصل عن حالته.وكشفت تحقيقات النيابة، تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من العميد محمد الشرقاوي رئيس قطاع الجنوب مفاده ورود بلاغ من "زينب. م" مدرسة بتعرض طالب للاغتصاب وهتك عرضه ويدعى "مبروك. ح" بالصف الثالث الابتدائي، ومقيم بدار أيتام بدائرة القسم على يد شخص أدلى بشكله التفصيلي بمنطقة أبو السعود.ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وأمر العقيد وائل الشموتي مفتش المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث القسم، وبتقنين الإجراءات ونشر صور الجاني بالمنطقة.وتبين أن المتهم يدعى "أشرف. ح" عاطل ومقيم بعزبة أبو قرن وراء اغتصاب وهتك عرض طالب دار الأيتام، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه بأحد الأكمنة أثناء اختبائه بأحد المنازل المتهالكة، وبمناقشته أمام العميد محمد عودة اعترف بارتكابه الواقعة تحت تهديد السلاح "مطواة"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العام التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.