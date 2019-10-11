"جرح وكسر بالفك".. استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل عامل بالطالبية
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:20 م
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إيريني صفوت
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استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل عامل يدعى "أ.م" في عقده الثالث من عمره، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، على يد عاطل في عقده الثاني من عمره، بعد أن قام بضربه على رأسه بعصا خشبية مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل بعد قتله لعامل داخل شقته، نتيجة لخلافات بينهم على تقسيم المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بداية الواقعة، كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة، بالعثور على جثة شاب مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة عاطل وبه جرح غائر بالرأس وكسر بالفك.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على عاطل في عقده الثاني من عمره، وقام بقتل صديقه عامل ويدعي "أ.م" في عقده الثالث من عمره"وقام بضربه على رأسه بعصا خشبية، بسبب خلافات على المخدرات في الطالبية، وتركه في شقته وفر هاربًا.
وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات على تقسيم المخدرات، على إثرها قام المتهم بضربه بعصا خشبية على رأسه وسقط غارقا في دمائه، ثم تركه في شقته ولاذا هاربا بعدما وجده لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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