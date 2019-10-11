مدرب البرازيل يعترف: لم نقدم مباراة جيدة أمام السنغال



وقال تيتي في تصريحات نقلها موقع جول العالمي:"لم نقدم المستوى الذي يمكننا أن نقدمه، لعب الفريق أقل مما يمكن أن يلعبه".



وأضاف: "كان أقل قدرة على المنافسة مما يمكن أن يكون، يمكن للفريق أن يقدم أكثر من ذلك، لم تكن هذه مباراة جيدة".



واختتم تيتي تصريحاته قائلاً: "نحن بحاجة إلى الحصول على نتائج، عندما لا نفعل ذلك، نتعرض للنقد ويجب أن أكون ناضجًا بما يكفي لاستيعابه".



وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن في يوليو الماضي عن استمرار تيتي في منصب المدير الفني للمنتخب الأول في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية والمعروفة بكوبا أمريكا 2019.



وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له: "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعبر عن ثقته في عمل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة المدير الفني تيتي ونؤكد أن هذه العلاقة ستستمر".



وكانت شائعات قد أثيرت حول إمكانية أن يرحل تيتي البالغ من العمر 58 عامًا طواعية عن منتخب السامبا الذي يتولى تدريبه منذ 3 سنوات.

وكان تيتي قد جدد عقده في العام الماضي ليستمر مع راقصي السامبا حتى نهاية كأس العالم 2022.

أبدى البرازيلي تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل استياءه من مستوى لاعبيه وذلك عقب سلسلة الهزائم التي تعرض لها ​المنتخب البرازيلي​ مؤخرًا بالإضافة إلى التعادل الإيجابي بالأمس مع ​السنغال​ بهدف لكل فريق.