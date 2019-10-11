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"أبوها مات وأمها تزوجت".. حكاية طالبة حلوان المنتحرة شنقا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:45 م
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أبوها مات وأمها تزوجت.. حكاية طالبة حلوان المنتحرة شنقا
أرشيفية
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داليا عادل
 
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فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة فى واقعة انتحار فتاة شنقا بمروحة السقف فى منطقة كفر العلو.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الطالبة المنتحرة، حيث قالت والدتها إن ابنتها طالبة جامعية فى كلية تجارة وأنها بعد وفاة والدها مرت بأزمة نفسية وأصبحت انطوائية وابتعدت عن الناس.

وأدلى أشقاء الفتاة المنتحرة أمام النيابة، بتفاصيل جديدة، مؤكدين أن شقيقتهما كانت أكبرهم وبعد وفاة والدهم قررت العمل بجانب الدراسة لتوفير طلبات البيت والإنفاق عليهما، وأضافوا أن والدتهما قررت التزوج من رجل آخر وقررت أن يأتي للعيش معهم، ولكن المتوفية رفضت هذه الفكرة بشدة خاصة أنها كانت متعلقة بوالدها بشده وكانت رافضة فكرة زواج والدتها منذ البداية.

وأشاروا أن بعد ذلك دخلت فى حالة نفسية سيئة جدا ورفضت الذهاب للعمل او الجامعة، ويوم الواقعة دخلت والدتهم عليها الغرفة لتيقظها للذهاب إلى الجامعة فوجئت بالضحية معلقة بسلك مروحة فى سقف الغرفة.

البداية عندما تلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بمنطقة كفر العلو، مفاده، اكتشافها انتحار نجلتها وتدعى "أميرة.م"، 18 سنة، طالبة جامعية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم بقيادة النقيب محمود سعداوي، معاون المباحث، وبالفحص عثر على جثة الفتاة، معلقة بحبل في سقف غرفتها، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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