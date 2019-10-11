مفاجأة.. جروس يثير القلق في الأهلي والسر "كهربا"

حرص السويسري فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على التحدث مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، بشأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، والقريب من الانضمام للقلعة الحمراء.





وأكد جروس لفايلر، أن كهربا يمتلك إمكانيات فنية مميزة، ولكن حذره بسبب كثرة اعتراض اللاعب أثناء خروجه من الملعب، وأزماته المتعددة معه خلال الموسم الذي قضاه مع الزمالك.





وكان جروس قد تولى المهمة الفنية للزمالك في الموسم الماضي، وتوج معه بلقب السوبر المصري السعودي، والكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يرحل في مايو الماضي.





وكشف مصدر بالأهلي، أن هناك إتجاه قوي لدى إدارة الكرة النادي للتعاقد مع كهربا، ولكن ما يعطل إتمام الأمور حتى الآن هو تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني.





ويرحب محمود كهربا بالانتقال للأهلي بعد رحيله عن الزمالك حيث أبدى لمسؤولي الأحمر رغبته الشديدة في العودة مجددا للدوري المصري من بوابة نادي القرن الإفريقي.



