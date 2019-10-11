"اختراق "اكونت" الممثلة الهندية كيارا ادفاني على "تويتر"



ممثلة فيلم "Kabir Singh" ادفاني لجأت إلى صفحتها الشخصية الأخرى على موقع والصور والفيديوهات العالمي انستجرام، للإعلان عن اختراق حسابها على تويتر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر.



ادفاني طلبت من أتباعها على منصة التواصل الشهيرة تجاهل أي تغريدات غير ضرورية أو غريبة يتم نشرها، وتوخي الحذر من ألاعيب الهاكرز وما قد يشاركوه.



كتبت كيارا: "لقد تم اختراق حسابي على موقع تويتر، نحن نعمل على استعادته، يُرجى تجاهل أي تغريدات غير ضرورية أو غريبة يتم نشرها، وبعد ساعات، حذرت الناس أيضا من "الضغط على أي رابط مشبوه يتم إرساله من حسابها على تويتر.



قبل بضعة أشهر، كان شريكها في فيلم "Kabir Singh" الممثل شاهيد كابور، قد تعرض حسابه أيضا على تويتر للاختراق، كما وقع الممثل أميتاب باتشان والمغني عدنان سامي فريسة لتلك القرصنة في وقت سابق من هذا العام.



على الجبهة السينمائية، أفادت تقارير رسمية عن بداية تصوير الفيلم الهندي "Bhool Bhulaiyaa2"، الفيلم من بطولة الممثل كارتيك أريان، والممثلة كيارا أدفاني، وإخراج "أنيس بازمي"، ومن المقرر عرض الفيلم 31يوليو 2020، كما أنها تشارك الممثل أكشاي كومار في "Laxmmi Bomb ".



كان قد أقيم العرض الخاص لفيلم Singh Kabir في استوديوهات Studios YRF في ضاحية أنديري في مدينة مومباي، وحضره العديد من نجوم ومشاهير بوليوود، من بينهم بطل الفيلم والنجم الهندي الشهير شاهيد كابور Kapoor Shahid وزوجته ميرا راجبوت كابور، كما حضر العرض الأول للفيلم أيضا بطلة الفيلم كيارا أدفاني.



شوهد بالعرض الممثلة جانفي كابور التي تستعد حاليا لتصوير فيلم RoohiAfza برفقة والدها المنتج السينمائي بوني كابور، كما حضر العرض الخاص بالفيلم أيضا الممثل الشهير فارون داوان وصديقته ناتاشا دالال

من بين المشاهير الآخرين الذين حضروا العرض الخاص بالفيلم المنتجة السينمائية الشهيرة ألفيرا خان والمخرج الهندي الشهير كاران، والذي أثنى على الفيلم في مشاركة نشرها في وقت لاحق على صفحته على الإنستغرام، وصف فيها الفيلم بأنه بمثابة "النسخة المعاصرة" من الفيلم الهندي الشهير Devdas.



تعرض حساب الممثلة الهندية كيارا ادفاني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للاختراق، من جانب بعض الهاكرز.