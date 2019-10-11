ضبط مسن هارب من أحكام إجمالي غرامتها 2 مليون في الشرابية
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:04 م
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هبة عبد الحفيظ
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المدعو جميل م ا 60 سنة مقاول ومقيم حارة محمد عثمان دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم حبس جزئي " مباني " بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت إثنان مليون وتسعمائة واحد وخمسون ألف، تسعمائة وخمسون جنيه.
وجاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
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