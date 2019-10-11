الدرعية.. أول مدينة صحية سعودية بمعايير دولية





تتسابق الدول عالميا لأن تصبح مدنها صحية سعيا منها إلى الارتقاء بصحة حياة سكانها وساكنيها، وهذا ما دعا منظمة الصحة العالمية لأن ترفع شعار (الصحة للجميع بحلول عام 2000م) بتبني فكرة برنامج المدن الصحية، التي تقوم على مبدأ تحسين الصحة.ووفقا لصحيفة الرياض، يمكن أن يتحقق ذلك إذا تم تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الصحة ذلك أن صحة المرء هي نتيجة للظروف السائدة في المنزل أو في المدرسة أو في مكان العمل مثلما هي نتيجة لمستوى الجودة في مرافق تقديم الرعاية الصحية.وأوضحت التجارب، أنه لكي يتم الاستفادة المثالية من برنامج المدن الصحية يجب أن يتم إشراك أفراد المجتمع في وضع خطة البرنامج وتنفيذها ثم الاستمرار فيها.وفي المملكة العربية السعودية تم اعتماد برنامج المدن الصحية وتشرف عليه وزارة الصحة، التي بادرت بالانضمام إلى الحملة العالمية المسماة "1000 مدينة، 1000 سيرة حياة".وهذا البرنامج يتم تقديمه أسلوب يتلاءم مع مفاهيم المجتمع السعودي، ولكي يتم قبوله وتطبيقه بشكل مستمر لتحقيق الهدف المنشود منه، فقد تم تطبيقه في عدد من المدن من خلال تفعيل مشاركة المجتمع والتعاون بين القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى الصحة بمفهومها الشامل، ومفهوم المدن الصحية الذي يعد جزءًا من تحقيق الرعاية الصحية الأولية.وتعرف المدن الصحية بأنها المدينة التي تعمل دائمًا على تحسين بيئتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى تعريف سكانها بكيفية تنمية موارد مجتمعهم ودعم بعضهم البعض والتعاون مع القطاعات المعنية التي تقدم كافة الخدمات (السلامة - الصحة - البلديات - التعليم - المياه - الصرف الصحي - الكهرباء وغيرها) ما يمكنهم من الوصول لأعلى مستويات من الإمكانيات والخدمات في المجتمع، ومن تمتعهم بأفضل مستويات من الأداء في أعمالهم وحياتهم.ومواصفات المدينة الصحية أنها تلبي الاحتياجات الأساسية لسكانها، وتعتز بتراثها التاريخي والثقافي وتحتفي به، وتضم مجتمعًا قويًا يتكاتف أبناؤه ويؤازر بعضهم البعض، يكون لها اقتصاد متنوع الجوانب ومتجدد، كما تقوم في منظومة بيئية مضمونة الاستمرار.وتتلخص أهداف البرنامج بالنهوض بصحة السكان بحيث يسهم في رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية في المدن عن طريق: زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار التطور والتنمية الصحية والبيئية، ومشاركة المجتمع (أفرادا ومنظمات) في معالجة مشكلاته الصحية البيئية عن طريق إعداد الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية وإعطاؤهم الدعم اللازم.ويعد برنامج المدن الصحية برنامجا بناءً وقائيًا يعزز الصحة ويحسن جميع جوانب الحياة في المدن انطلاقًا من مبدأ تحسين الصحة وتحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الصحة والظروف السائدة في المنزل أو في المدرسة أو في مكان العمل ومستوى الجودة في مرافق تقديم الرعاية الصحية.