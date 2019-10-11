لماذا توج رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام؟

أعلن الموقع الرسمي لجائزة نوبل، اليوم، فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بجائزة نوبل للسلام، وأعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو أن أحمد فاز بالجائزة تقديرًا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.





وبناء عليه، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بعد فوزه بجائزة نوبل للسلام.





وذكر الرئيس في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" اليوم: "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الإثيوبي الشقيق؛ لحصول السيد آبي أحمد- رئيس وزراء إثيوبيا، على جائزة نوبل للسلام".





وأضاف الرئيس السيسي: "فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".





لم يأتي فوز رئيس الوزراء الأثيوبي بجائز نوبل من فراغ، فقد أعاد تولي آبي أحمد منصب رئاسة الوزراء الهدوء النسبي للبلاد، التي عانت من اضطرابات داخلية وشعبية على مدار 3 سنوات، واتخذ عدة قرارات لمواجهة النزاعات القبلية في عدد من أقاليم البلاد، والتي تم إحتوائها بسرعة، وتضمنت مسيرة "آبي أحمد" العديد من الإنجازات التي أهلته للفوز بتلك الجائزة.







