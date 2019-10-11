مستشفيات الدقهلية تسجل أعلى تردد خلال سبتمبر على مستوى المحافظات
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:27 م
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محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة أن مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالدقهلية سجلت أعلى تردد خلال شهر سبتمبر 2019 على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية، مشيرا الى أن إجمالي حالات الدخول 8192 حالة واجمالي حالات الخروج 6586 حالة.
ووجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر لمديري مستشفيات الصحة بالدقهلية كما طالب بتقديم الخدمة الطبية على اكمل وجه وعلى مدار الساعة حرصًا على صحة المواطن.
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" والتى تم اطلاقها بمدن " المنصورة، ميت غمر، تمي الامديد، منية النصر، الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة "
وأشار مكي الى ان عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ 30 ألف و711 منتفعة.
واوضح مكي انه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ 23066سيده منهن 7236 حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار ل 2965 سيده ومتابعة حمل لـ 1896 حالة وإجراء كشف نساء لـ 3733 سيده فيما تم تقديم المشورة الطبية لـ 11755 حالة
و تم توقيع الكشف الطبي وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا
كما تم علي هامش الحملة الكشف علي 12965 طفل وعمل فحوصات متنوعة ل 15559 سيدة.و تم تنفيذ عدد 45 ندوة ولقاء جماهيري ضمن المبادرة في جميع الادارات الصحية.
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