حملات أمنية لشرطة البيئة والمسطحات لضبط المخالفات

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات أمنية مكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.



وتمكنت جهود شرطة التموين فى مجال ضبط قضايا مستلزمات الإنتاج الزراعى، في "ضبط 5 مصانع و2 مخزن"، لإنتاج وتخزين الأسمدة والمبيدات الزارعية والأعلاف الحيوانية، بإجمالى مضبوطات بلغت (2265،500 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع )، لكونها مغشوشة، مقلدة، بدون ترخيص، منسوب إنتاجها لشركات وهمية.



وفى مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة،من ضبط (4 مصانع لإنتاج المواد الغذائية )، بإجمالى مضبوطات بلغت ( 417،700 طن مواد غذائية من منتجات الألبان والحاصلات الزارعية "مخللات"، ومواد خام "ملح طعام" يستخدم فى التصنيع)، غير صالحة للاستهلاك الآدمى - مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية- بدون بيانات.



وأثمرت الجهود فى مجال حماية البيئة والصحة العامة، في ضبط 7منشآت صناعية مختلفة الأنشطة لمخالفتها عن عدم وجود (سجل المواد والمخلفات الخطرة – تأمين للمنشأة ضد مخاطر الحرائق –مهمات الوقاية للعاملين - سجل الحالة البيئية)، وعدم التخلص الغير آمن من المخلفات الصلبة والسائلة ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وضبط 45 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.